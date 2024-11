Tres nuevos cárteles amplían mapa criminal en México

El mapa criminal del país se reconfigura con nuevas alianzas criminales y el surgimiento de al menos tres grupos delincuenciales que van tomando notoriedad en la disputa por el control de actividades ilícitas a nivel local.

Se trata de los cárteles Gente Nueva Generación, Michoacán Nueva Generación y Tabasco Nueva Generación, que ya dieron señales de su presencia e incursionaron en zonas de los estados de Guerrero, Michoacán y Tabasco, respectivamente.

Reportes de seguridad federal indican que Gente Nueva Generación o Gente Nueva Guerrerense nació de la alianza entre la célula criminal de Los Rodríguez, una escisión de La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para enfrentar al líder de Los Granados, Salvador Granados Vargas, quien controla la Costa Chica de Guerrero.

Los Rodríguez fueron desplazados de la Costa Chica por Los Granados, por lo que ahora buscan recuperar los territorios perdidos que utilizaban para la venta de droga, cobro de piso y secuestro, con apoyo del CJNG que los dotó de armamento, equipo táctico y de elementos de origen centroamericano.

Por ello, señalan los informes federales, el 24 de octubre realizaron una fallida incursión armada en el municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, en la que resultaron con 16 bajas y 11 detenidos.

Una de las líneas de investigación de los hechos señala que los integrantes de la Gente Nueva Generación iban atacar otra localidad aledaña a Tecpan, también controlada por Los Granados, por lo que al toparse con las fuerzas federales no les quedó de otra más que enfrentarse. Una parte de los sicarios ingresó al municipio y otros huyeron.

En días recientes, la Marina Armada detuvo a ocho integrantes de la Gente Nueva Generación en una localidad de Coyuca de Benítez, en el marco de una operación por tierra que no derivó en enfrentamiento con el grupo criminal como ocurrió con personal del Ejército.

Cártel Michoacán Nueva Generación

En tanto, la unión entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras, de la que EL UNIVERSAL dio cuenta en julio de 2023, se convirtió en lo que ahora se conoce como Cártel Michoacán Nueva Generación, integrado únicamente por michoacanos para enfrentar a los reductos de Los Templarios en Apatzingán y al denominado Cártel de El Abuelo, de Juan José Farías Álvarez, asentado en el municipio de Tepalcatepec, en la región de la Tierra Caliente colindante con Jalisco.

A través de diversos mensajes, el grupo criminal pidió a la población de Aguililla, la tierra natal del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", un voto de confianza a la alianza entre CJNG y Los Viagras y anunció una limpia de sus rivales.

"Tenemos presencia en 80% del estado de Michoacán. Una estrategia que duró más de cinco años y en poco tiempo todos seremos Cártel de Michoacán Nueva Generación", advirtió el grupo en un mensaje difundido en agosto.

Entre los objetivos prioritarios del gabinete de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentran los líderes de Los Viagras, Nicolás Sierra Santana, "El Gordo"; César Sepúlveda Arellano, "El Boto"; Heladio Cisneros, "La Sirena"; José Enereo Yáñez Pacheco, "Mono Verde", quienes se aliaron con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades federales también tienen en la mira al cabecilla de Los Templarios en Apatzingán, Jorge Luis Nolasco Guillén, "Cokis" o "Galleta"; Juan José Farías Álvarez, "El Abuelo"; y Miguel Ángel Gallegos Godoy, "Migueladas", quien controla las actividades ilícitas en La Huacana y es objetivo del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tabasco Nueva Generación

Derivado de la fractura interna de La Barredora, en Tabasco surgieron varios grupos criminales que se aliaron con el CJNG, entre ellos el Cártel Tabasco Nueva Generación, que se disputa el control de las actividades ilícitas con otras organizaciones en varios municipios del estado natal del expresidente López Obrador.

Una semana después de que la presidenta Claudia Sheinbaum rindiera protesta, integrantes del Cártel Tabasco Nueva Generación lanzó un video en redes sociales en el que prometió ir contra sus rivales.

De acuerdo con autoridades federales, La Barredora, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste y Los Panteras se pelean por el control del narcomenudeo, robo de combustible, secuestro, cobro de cuota a migrantes y extorsión.

Identificado como un estado estratégico para el trasiego de drogas procedentes de Sudamérica y tránsito de migrantes, Tabasco experimenta un reacomodo de los grupos criminales que desde hace años han mantenido presencia en ese territorio del golfo de México.

La pugna entre derivaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Los Zetas, ha desencadenado una ola de violencia con balaceras, vehículos incendiados y asaltos en la capital Villahermosa.

Según estadísticas, los municipios con la mayor incidencia de homicidio doloso, robo de vehículo y narcomenudeo son Cárdenas, Huimanguillo, Centro y Comalcalco.

Desde el año pasado han arribado a Tabasco elementos de la Sedena para contener la ola de violencia en la entidad gobernada por el morenista Javier May Rodríguez.

Hace unos días la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que su gobierno no negociará con delincuentes como lo propuso el diputado federal por Morena, Manuel Espino.

"Nosotros no vamos a negociar con delincuentes, vamos a seguir construyendo paz atendiendo las causas y con cero impunidad", sentenció.

EL DATO

La pugna entre derivaciones del CJNG y de Los Zetas ha desencadenado una ola de violencia en la capital Villahermosa.