Tribunal inicia evaluación a 840 juzgadores federales en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación informó que inició el procedimiento de evaluación ordinaria dirigida a los juzgadores federales, como parte de las bases de evaluación previstas en la reforma judicial y en la normativa vigente.

Tribunal de Disciplina Judicial inicia evaluación a juzgadores federales

Destacó que este lunes se aplicó un examen teórico práctico a 840 personas juzgadoras electas.

En un comunicado el TDJ subrayó que este mecanismo no interfiere en la independencia judicial ni en el contenido de las resoluciones, ya que su finalidad es evaluar el desempeño profesional y el cumplimiento de responsabilidades institucionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Evaluación busca fortalecer profesionalización y confianza ciudadana

Sostuvo que evaluar a quienes imparten justicia es una oportunidad de mejora continua, actualización y fortalecimiento de capacidades.

El Organismo indicó que este proceso de evaluación tiene como propósito fortalecer la profesionalización de quienes imparten justicia, asegurar la calidad del desempeño judicial y mejorar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

Enfatizó que la evaluación está prevista en el marco legal que regula al Poder Judicial de la Federación y se trata de un ejercicio institucional obligatorio y periódico que forma parte de un modelo de justicia moderno, transparente y basado en estándares profesionales.

"El procedimiento contempla un proceso estructurado en varias fases que incluyen instrumentos técnicos de evaluación diseñados con criterios objetivos y verificables", refirió.