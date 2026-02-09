logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Fotogalería

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Tribunal inicia evaluación a 840 juzgadores federales en CDMX

La evaluación busca mejorar el desempeño judicial y la confianza ciudadana en el sistema de justicia federal.

Por El Universal

Febrero 09, 2026 08:29 p.m.
A
Tribunal inicia evaluación a 840 juzgadores federales en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación informó que inició el procedimiento de evaluación ordinaria dirigida a los juzgadores federales, como parte de las bases de evaluación previstas en la reforma judicial y en la normativa vigente.

Tribunal de Disciplina Judicial inicia evaluación a juzgadores federales

Destacó que este lunes se aplicó un examen teórico práctico a 840 personas juzgadoras electas.

En un comunicado el TDJ subrayó que este mecanismo no interfiere en la independencia judicial ni en el contenido de las resoluciones, ya que su finalidad es evaluar el desempeño profesional y el cumplimiento de responsabilidades institucionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Evaluación busca fortalecer profesionalización y confianza ciudadana

Sostuvo que evaluar a quienes imparten justicia es una oportunidad de mejora continua, actualización y fortalecimiento de capacidades.

El Organismo indicó que este proceso de evaluación tiene como propósito fortalecer la profesionalización de quienes imparten justicia, asegurar la calidad del desempeño judicial y mejorar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

Enfatizó que la evaluación está prevista en el marco legal que regula al Poder Judicial de la Federación y se trata de un ejercicio institucional obligatorio y periódico que forma parte de un modelo de justicia moderno, transparente y basado en estándares profesionales.

"El procedimiento contempla un proceso estructurado en varias fases que incluyen instrumentos técnicos de evaluación diseñados con criterios objetivos y verificables", refirió.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tribunal inicia evaluación a 840 juzgadores federales en CDMX
Tribunal inicia evaluación a 840 juzgadores federales en CDMX

Tribunal inicia evaluación a 840 juzgadores federales en CDMX

SLP

El Universal

La evaluación busca mejorar el desempeño judicial y la confianza ciudadana en el sistema de justicia federal.

Sheinbaum firma acuerdo para producir vacunas ARN mensajero en México
Sheinbaum firma acuerdo para producir vacunas ARN mensajero en México

Sheinbaum firma acuerdo para producir vacunas ARN mensajero en México

SLP

El Universal

El convenio incluye vacunas contra Covid-19, dengue y cáncer con participación de investigadores mexicanos.

Salón de belleza del Senado seguirá cerrado: Ignacio Mier
Salón de belleza del Senado seguirá cerrado: Ignacio Mier

Salón de belleza del Senado seguirá cerrado: Ignacio Mier

SLP

El Universal

La Junta de Coordinación Política realizará una revisión para evitar asimetrías con la Cámara de Diputados.

Localizan cuerpos de 4 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa
Localizan cuerpos de 4 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

Localizan cuerpos de 4 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

SLP

SinEmbargo.mx