Turistas en Zoológico Guadalajara permanecen varados por bloqueos

GUADALAJARA, Jal., febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Más de

que este domingo acudieron al

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

permanecen varados y bajo resguardo de las autoridades debido a que no pudieron regresar a sus lugares de origen debido a losregistrados en la ciudad.En total sonentre los que hay niños y adultos mayores, que pernoctaron en ela bordo de, cinco vagonetas y cuatro automóviles.Los turistas han recibido, de personal del zoológico, de losLos turistas, que provienen de, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Michoacán,de las autoridades para poder emprender el regreso, pues aún hay reportes de bloqueos en algunas carreteras.