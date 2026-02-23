logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PATRICIO RECIBE EL BAUTISMO

Fotogalería

PATRICIO RECIBE EL BAUTISMO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Turistas en Zoológico Guadalajara permanecen varados por bloqueos

Mil 80 turistas, entre niños y adultos mayores, permanecen en el Zoológico Guadalajara por bloqueos viales.

Por El Universal

Febrero 23, 2026 12:48 p.m.
A
Turistas en Zoológico Guadalajara permanecen varados por bloqueos

GUADALAJARA, Jal., febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Más de

mil turistas
que este domingo acudieron al Zoológico Guadalajara

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


permanecen varados y bajo resguardo de las autoridades debido a que no pudieron regresar a sus lugares de origen debido a los hechos violentos registrados en la ciudad.
En total son mil 80 turistas entre los que hay niños y adultos mayores, que pernoctaron en el estacionamiento del zoológico a bordo de 21 autobuses, cinco vagonetas y cuatro automóviles.
Los turistas han recibido apoyo del DIF Jalisco, de personal del zoológico, de los servicios médicos municipales y policías.
Los turistas, que provienen de Nayarit, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Michoacán, esperan indicaciones de las autoridades para poder emprender el regreso, pues aún hay reportes de bloqueos en algunas carreteras.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Turistas en Zoológico Guadalajara permanecen varados por bloqueos
Turistas en Zoológico Guadalajara permanecen varados por bloqueos

Turistas en Zoológico Guadalajara permanecen varados por bloqueos

SLP

El Universal

Mil 80 turistas, entre niños y adultos mayores, permanecen en el Zoológico Guadalajara por bloqueos viales.

FGR confirma identificación genética de "El Mencho"
FGR confirma identificación genética de "El Mencho"

FGR confirma identificación genética de "El Mencho"

SLP

El Universal

Abre 57 carpetas de investigación en 14 estados tras hechos violentos; 37 corresponden a Jalisco

El Tuli, hombre de confianza del Mencho, también fue abatido
El Tuli, hombre de confianza del Mencho, también fue abatido

"El Tuli", hombre de confianza del "Mencho", también fue abatido

SLP

El Universal

El operativo militar en Jalisco terminó con la muerte de Hugo "El Tuli" y el decomiso de armas y dinero.

FGR ratificó la identidad del cuerpo de El Mencho: Harfuch
FGR ratificó la identidad del cuerpo de El Mencho: Harfuch

FGR ratificó la identidad del cuerpo de "El Mencho": Harfuch

SLP

El Universal

El secretario de Seguridad explicó que los acompañantes formaban parte de su seguridad y estructura criminal