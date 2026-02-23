Turistas en Zoológico Guadalajara permanecen varados por bloqueos
Mil 80 turistas, entre niños y adultos mayores, permanecen en el Zoológico Guadalajara por bloqueos viales.
GUADALAJARA, Jal., febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Más demil turistas que este domingo acudieron al Zoológico Guadalajara
permanecen varados y bajo resguardo de las autoridades debido a que no pudieron regresar a sus lugares de origen debido a los hechos violentos registrados en la ciudad.
En total son mil 80 turistas entre los que hay niños y adultos mayores, que pernoctaron en el estacionamiento del zoológico a bordo de 21 autobuses, cinco vagonetas y cuatro automóviles.
Los turistas han recibido apoyo del DIF Jalisco, de personal del zoológico, de los servicios médicos municipales y policías.
Los turistas, que provienen de Nayarit, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Michoacán, esperan indicaciones de las autoridades para poder emprender el regreso, pues aún hay reportes de bloqueos en algunas carreteras.
