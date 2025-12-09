Vamos a llegar a un acuerdo sobre agua con EU: Sheinbaum

"Eso tendría que responderle al presidente de los Estados Unidos, ¿verdad?", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el amago de Donald Trump de imponer 5% de aranceles si hay incumplimiento en el Tratado de Aguas.

En su conferencia mañanera de este martes 9 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que este 2025 se entregó más agua que en años anteriores.

Apuntó que para cumplir con el Tratado se van a hacer una serie de propuestas para poder entregar agua de aquí a diciembre y en años posteriores, que no ponga en riesgo a la población y a la producción agrícola en México, "pero que también podamos ayudar a los Estados Unidos".

"Entonces, confío en que podemos llegar a un buen acuerdo", insistió la titular del Ejecutivo federal. Señaló que el tamaño del ducto, la parte física, limita la entrega.

"Estoy convencida que vamos a llegar a un acuerdo", reiteró al destacar que hay voluntad de su gobierno y la reunión que se tendrá vía remota entre autoridades estadounidenses y mexicanas en la que participarán la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Agricultura, la Comisión Nacional del Agua y la CILA.

"Hay que cumplir con el Tratado, de acuerdo a la cantidad que existe y con la cantidad que podemos llevar a través del ducto", recalcó.

Agregó la Mandataria federal que su gobierno está unido con los gobiernos estatales en este proceso para encontrar el mejor acuerdo con Estados Unidos.

"Trump pidió que reunión fuera trilateral"

Tras el encuentro que tuvo en el sorteo de la FIFA con Donald Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el mandatario de estadounidense pidió que fuera un encuentro trilateral.

En su conferencia mañanera de este martes 9 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que podría ir a Washington DC a tener un encuentro con Donald Trump, pero aún no hay fecha.

"Él decidió (Trump) que fuera una reunión trilateral, no tenía mucho tiempo, entonces decidió que mejor fuera una reunión entre los dos presidentes, el presidente de Estados Unidos, su servidora, y el primer ministro de Canadá.

"Tuvimos la reunión trilateral después se planteó la posibilidad de que incluso pudiera ir yo a la Casa Blanca, pero él ya tenía su agenda muy llena. Quedamos de acordar una reunión posterior en la que pueda ir a Washington ya en otras condiciones", dijo la Presidenta.

"No hay una fecha en particular, pero como ustedes saben tenemos una buena relación y sería cuestión de fijar la fecha. Se llegó a un acuerdo de cómo vamos a seguir trabajando los temas comerciales y vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora", agregó.

Roberto Velasco, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que el próximo 11 de diciembre viene una delegación de Estados Unidos para seguir con los diálogos sobre seguridad.

El Grupo de Implementación de Seguridad está integrado por funcionarios del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Doméstica, del Consejo de Seguridad Nacional, del Departamento de Justicia, del Departamento del Tesoro y del Pentágono.

"Son reuniones de seguimiento al entendimiento que tuvimos con Estados Unidos", refirió la titular del Ejecutivo federal.