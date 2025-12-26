Vecinos decidirán más de 2 mil mdp en CDMX

logo pulso
Nacional

El Presupuesto Participativo 2026 destina 4% del gasto local

Por El Universal

Diciembre 26, 2025 07:28 a.m.
A
En 2026, las y los habitantes de la Ciudad de México podrán decidir sobre el destino de 2 mil 304 millones de pesos que se etiquetaron en el Presupuesto Participativo.

El Presupuesto de Egresos, publicado en la Gaceta Oficial la semana pasada, detalla que el recurso vecinal para el próximo año representa 4% del presupuesto total de las alcaldías.

En las demarcaciones, donde habrá más recursos para dicha partida presupuestal debido a su número de habitantes, serán: Iztapalapa, con 310 millones 927 mil 942 pesos; Gustavo A. Madero, con 253 millones 579 mil 110 pesos; Cuauhtémoc, con 178 millones 543 mil 729 pesos; Álvaro Obregón, con 169 millones 851 mil 554 pesos; y Coyoacán con 150 millones 476 mil 181 pesos.

En la Venustiano Carranza habrá 148 millones 550 mil 844 pesos; en Tlalpan, 145 millones 674 mil 186 pesos; en Miguel Hidalgo, 129 millones 87 mil 794 pesos; en Benito Juárez, 119 millones 723 mil 488 pesos, en Xochimilco, con 112 millones 480 mil 529 pesos.

En las alcaldías de Iztacalco y Azcapotzalco habrá 111 millones 118 mil 475 pesos y 105 millones 692 mil 410 pesos, respectivamente, se lee en el documento.

En Tláhuac habrá 96 millones 745 mil 454 pesos; Cuajimalpa, 95 millones 570 mil 610 pesos; La Magdalena Contreras, 93 millones 501 mil 190 pesos; y Milpa Alta, 82 millones 486 mil nueve pesos.

