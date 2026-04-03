Veracruz reporta 80% de ocupación hotelera en Semana Santa
Tlacotalpan y Orizaba destacan con ocupaciones superiores al 90% durante el periodo vacacional.
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VERACRUZ, Ver., abril 3 (EL UNIVERSAL).- Durante la primera semana del periodo vacacional deSemana Santa , la ocupación hotelera
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en los principales destinos de playa de Veracruz fue del 80 por ciento.
La Secretaría de Turismo estatal informó que estos porcentajes de ocupación representan un incremento de 3.59 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.
La zona del totonaca en el norte del estado encabeza la ocupación con 86.94 por ciento, seguida de la ruta los Primeros Pasos de Cortés con 85.78 por ciento y la región selvática del sur de Los Tuxtlas con 84.34 por ciento.
Los reportes oficiales indican que en las Altas Montañas los hoteleros dieron a conocer un 83.45 por ciento de ocupación y en la Huasteca con 81.20 por ciento.
El municipio de Tlacotalpan, declarado hace años como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ocupa el primer lugar en ocupación con el 91.23 por ciento.
El Pueblo Mágico de Orizaba, considerado como uno de los ejemplos a seguir en materia turística, alcanza el 90.15 por ciento; mientras que el puerto de Alvarado con 89.76 por ciento.
La región de los brujos de Catemaco con 87.45 por ciento; y el corredor costero de Tecolutla–Nautla con 86.94 por ciento, este último con uno de los mayores crecimientos al registrar un incremento de 8.40 puntos porcentuales.
La zona turística por excelencia de Veracruz–Boca del Río reporta 80.93 por ciento.
El grupo ASUR reporta un promedio de 22 vuelos nacionales diarios al cierre de marzo en el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona, lo que favorece la movilidad y el flujo turístico hacia la entidad.
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