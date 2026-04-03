Veracruz reporta 80% de ocupación hotelera en Semana Santa

VERACRUZ, Ver., abril 3 (EL UNIVERSAL).- Durante la primera semana del periodo vacacional de

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en los principales destinos de playa de Veracruz fue delLaestatal informó que estos porcentajes de ocupación representan underespecto al mismo periodo de 2025.Laen el norte del estado encabeza la ocupación con, seguida de lacon 85.78 por ciento y la región selvática del sur de Los Tuxtlas con 84.34 por ciento.Los reportes oficiales indican que en laslos hoteleros dieron a conocer unde ocupación y en lacon 81.20 por ciento.El municipio de, declarado hace años comode la Humanidad, ocupa el primer lugar en ocupación con elEl Pueblo Mágico de Orizaba, considerado como uno de los ejemplos a seguir en materia turística, alcanza el; mientras que elcon 89.76 por ciento.La región de los brujos decon; y el corredor costero decon, este último con uno de los mayores crecimientos al registrar unde 8.40 puntos porcentuales.La zona turística por excelencia dereportaElreporta un promedio de 22 vuelos nacionales diarios al cierre de marzo en el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona, lo que favorece la movilidad y el flujo turístico hacia la entidad.