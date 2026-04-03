logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Viacrucis en Iztapalapa reúne a miles en representación histórica

Fotogalería

Viacrucis en Iztapalapa reúne a miles en representación histórica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Veracruz reporta 80% de ocupación hotelera en Semana Santa

Tlacotalpan y Orizaba destacan con ocupaciones superiores al 90% durante el periodo vacacional.

Por El Universal

Abril 03, 2026 03:16 p.m.
A
Veracruz reporta 80% de ocupación hotelera en Semana Santa

VERACRUZ, Ver., abril 3 (EL UNIVERSAL).- Durante la primera semana del periodo vacacional de

Semana Santa
, la ocupación hotelera

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


en los principales destinos de playa de Veracruz fue del 80 por ciento.
La Secretaría de Turismo estatal informó que estos porcentajes de ocupación representan un incremento de 3.59 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.
La zona del totonaca en el norte del estado encabeza la ocupación con 86.94 por ciento, seguida de la ruta los Primeros Pasos de Cortés con 85.78 por ciento y la región selvática del sur de Los Tuxtlas con 84.34 por ciento.
Los reportes oficiales indican que en las Altas Montañas los hoteleros dieron a conocer un 83.45 por ciento de ocupación y en la Huasteca con 81.20 por ciento.
El municipio de Tlacotalpan, declarado hace años como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ocupa el primer lugar en ocupación con el 91.23 por ciento.
El Pueblo Mágico de Orizaba, considerado como uno de los ejemplos a seguir en materia turística, alcanza el 90.15 por ciento; mientras que el puerto de Alvarado con 89.76 por ciento.
La región de los brujos de Catemaco con 87.45 por ciento; y el corredor costero de Tecolutla–Nautla con 86.94 por ciento, este último con uno de los mayores crecimientos al registrar un incremento de 8.40 puntos porcentuales.
La zona turística por excelencia de Veracruz–Boca del Río reporta 80.93 por ciento.
El grupo ASUR reporta un promedio de 22 vuelos nacionales diarios al cierre de marzo en el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona, lo que favorece la movilidad y el flujo turístico hacia la entidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Veracruz reporta 80% de ocupación hotelera en Semana Santa
Veracruz reporta 80% de ocupación hotelera en Semana Santa

Veracruz reporta 80% de ocupación hotelera en Semana Santa

SLP

El Universal

Tlacotalpan y Orizaba destacan con ocupaciones superiores al 90% durante el periodo vacacional.

Viacrucis en Iztapalapa reúne a miles en representación histórica
Viacrucis en Iztapalapa reúne a miles en representación histórica

Viacrucis en Iztapalapa reúne a miles en representación histórica

SLP

El Universal

La escenificación del viacrucis en Iztapalapa cumple 183 años y es Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.

ENARM abre registro hoy; consulta los requisitos, sedes y fechas
ENARM abre registro hoy; consulta los requisitos, sedes y fechas

ENARM abre registro hoy; consulta los requisitos, sedes y fechas

SLP

El Universal

El examen se aplicará en cinco estados y el pago no garantiza lugar; el registro electrónico inicia en abril.

Buscadoras en BCS piden a turistas reportar fosas clandestinas
Buscadoras en BCS piden a turistas reportar fosas clandestinas

Buscadoras en BCS piden a turistas reportar fosas clandestinas

SLP

El Universal

En marzo, colectivos localizaron 16 fosas y 21 osamentas en La Paz y Comondú, aumentando la alerta ciudadana.