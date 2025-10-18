Veredicto de 21 millones contra banco francés por permitir acceso a Sudán

Un jurado federal de Nueva York emitió un veredicto de casi 21 millones de dólares contra el banco más grande de Francia por permitir que el gobierno de Sudán accediera al sistema financiero estadounidense mientras cometía atrocidades hace dos décadas.

La mujer y los dos hombres que obtuvieron el veredicto contra BNP Paribas S.A. son ciudadanos estadounidenses que salieron de Sudán tras ser desplazados, perdiendo sus hogares y propiedades. El viernes, se les otorgaron cantidades de entre 6,7 y 7,3 millones de dólares a cada uno después de que los jurados deliberaran durante aproximadamente cuatro horas.

En un memorando previo al juicio del 28 de agosto, los demandantes argumentaron que BNP Paribas ayudó al gobierno sudanés a "llevar a cabo una de las campañas de persecución más notorias de la historia moderna".

"Están muy satisfechos de que se estén dando pasos en el camino hacia la justicia, y están contentos de que el banco deba rendir cuentas por su abominable conducta", dijo el sábado su abogado, Adam Levitt.

Un portavoz de BNP Paribas dijo en un correo electrónico que el resultado "es claramente incorrecto y hay bases muy sólidas para apelar el veredicto" y que al banco no se le permitió presentar pruebas importantes.

La institución crediticia argumentó que Sudán tenía otras fuentes de financiación y que la empresa no ayudó conscientemente al gobierno a cometer abusos contra los derechos humanos en el régimen del expresidente Omar al-Bashir.

BNP Paribas dio a las autoridades sudanesas acceso a los mercados internacionales de dinero al menos desde 2002 hasta 2008. Hasta 300.000 personas fueron asesinadas y 2,7 millones fueron desplazadas de sus hogares en la región de Darfur a lo largo de los años. El litigio se refiere a acciones del gobierno en muchas partes del país.

Al-Bashir está detenido en una instalación controlada por militares en el norte de Sudán, dijo su abogado a principios de este mes. Fue acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes que incluyen genocidio, pero no ha sido entregado para enfrentar la justicia en La Haya. Sudán se sumió en una guerra civil hace más de dos años, provocando lo que las organizaciones de ayuda han descrito como una de las peores crisis de desplazamiento y hambre del mundo.

Los abogados del banco francés argumentaron que éste no tenía responsabilidad, diciendo en un documento judicial de agosto que, "Los abusos contra los derechos humanos en Sudán no comenzaron con BNPP, no terminaron cuando BNPP dejó Sudán, y no fueron causados por BNPP".

Escribieron que BNP Paribas "nunca participó en transacciones militares sudanesas de ninguna manera, nunca financió la compra de armas por parte de Sudán, y no hay ninguna prueba que vincule ninguna transacción específica con las lesiones de los demandantes".

Levitt, el abogado de los demandantes, calificó el caso como un "juicio de referencia" con hallazgos que espera aplicar a otros refugiados sudaneses, 23.000 ciudadanos estadounidenses, que son miembros del caso de acción colectiva.

El portavoz de BNP dijo que el veredicto era específico para los tres demandantes y "no debería tener una aplicación más amplia más allá de esta decisión".

En 2014, BNP Paribas acordó pagar casi 9.000 millones de dólares para resolver un caso al declararse culpable en Nueva York y reconocer que procesó miles de millones de dólares en transacciones para clientes en Sudán, así como en Cuba e Irán.