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Viacrucis en Iztapalapa provoca cierres viales y recomendaciones oficiales

Cierres en calzada Ermita Iztapalapa y avenida Javier Rojo Gómez afectan el tránsito vehicular en la zona.

Por El Universal

Abril 03, 2026 01:58 p.m.
A
Viacrucis en Iztapalapa provoca cierres viales y recomendaciones oficiales

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Con motivo de la

183 Representación
de la Pasión, Muerte y Resurrección

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de Cristo en Iztapalapa, autoridades capitalinas ya aplican cortes a la circulación en puntos clave de la alcaldía, lo que está afectando el tránsito desde primeras horas del día.
Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC desplegaron un operativo para agilizar la movilidad y resguardar a los miles de asistentes que participan y acuden a esta tradicional escenificación.

¿Qué calles están cerradas por el Viacrucis?
Entre las principales afectaciones viales destaca el cierre total en la calzada Ermita Iztapalapa, en dirección poniente, desde Fundición hasta Puentetitla. En el sentido contrario, se habilitó un carril reversible para mantener el flujo vehicular.
Además, hay corte a la circulación sobre avenida Javier Rojo Gómez, a partir del Eje 5 Sur Marcelino Buendía, con dirección hacia el sur.

Alternativas viales
Ante este panorama, autoridades recomiendan a automovilistas evitar la zona y utilizar vías alternas como:
· Anillo Periférico
· Avenida Tláhuac
· Eje 3 Oriente
· Eje 5 Sur
Se prevé que los cierres se mantengan durante gran parte del día, conforme avancen las actividades religiosas que cada año reúnen a miles de personas en el oriente de la ciudad.

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