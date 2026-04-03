Viacrucis en Iztapalapa provoca cierres viales y recomendaciones oficiales

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Con motivo de la

de la

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de Cristo en, autoridades capitalinas ya aplican cortes a la circulación en puntos clave de la alcaldía, lo que está afectando el tránsito desde primeras horas del día.Elementos de lade ladesplegaron unpara agilizar la movilidad y resguardar a los miles de asistentes que participan y acuden a esta tradicional escenificación.¿Qué calles están cerradas por el Viacrucis?Entre las principales afectaciones viales destaca elen la calzada Ermita, en dirección poniente, desde Fundición hasta Puentetitla. En el sentido contrario, se habilitó unpara mantener el flujo vehicular.Además, haysobre, a partir del, con dirección hacia el sur.Alternativas vialesAnte este panorama, autoridades recomiendan a automovilistas evitar la zona y utilizarcomo:· Eje 3 Oriente· Eje 5 SurSe prevé que losse mantengan durante gran parte del día, conforme avancen lasque cada año reúnen a miles de personas en el