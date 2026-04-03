Viacrucis en Iztapalapa reúne a miles en representación histórica

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).-

, en su papel de

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esta tarde a lapara la representación del viacrucis.Ante miles de personas ya reunidas,elen elcuya sentencia será la crucifixión en el Cerro de la Estrella.La escenificación de Viernes Santo cuenta cony extras que participan en la tradición que se ha llevado a cabo durante. En esta ocasión, ya cuenta con la declaratoria dede la Humanidad declarado por la UNESCO.Alrededor de lasse espera quedey cumpliendo el destino de ser crucificado.está acompañado dey gente del pueblo, en la escenificación de los pasajes que son de gran importancia para la fe católica.Por la mañana decenas de, de todas las edades, salieron a lasde distintos tipos y pesos para cumplir diversas mandas.Lainformó a EL UNIVERSAL que ayer la asistencia a lade la Semana Santa reunió ade personas.Se espera que supere lasde personas.