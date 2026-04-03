Viacrucis en Iztapalapa reúne a miles en representación histórica
La escenificación del viacrucis en Iztapalapa cumple 183 años y es Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.
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Galeria
CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).-Arnulfo Eduardo Morales Galicia , en su papel de Jesús
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, arribó esta tarde a la Macroplaza de Iztapalapa para la representación del viacrucis.
Ante miles de personas ya reunidas, personifica el nazareno en el juicio ante Poncio Pilato cuya sentencia será la crucifixión en el Cerro de la Estrella.
La escenificación de Viernes Santo cuenta con más de 3 mil actores y extras que participan en la tradición que se ha llevado a cabo durante 183 años. En esta ocasión, ya cuenta con la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad declarado por la UNESCO.
Alrededor de las 14:00 horas se espera que inicie el recorrido de Jesús cargando la cruz y cumpliendo el destino de ser crucificado.
Jesús está acompañado de nazarenos, romanos y gente del pueblo, en la escenificación de los pasajes que son de gran importancia para la fe católica.
Por la mañana decenas de nazarenos, de todas las edades, salieron a las calles de Iztapalapacargando cruces de distintos tipos y pesos para cumplir diversas mandas.
La alcaldía Iztapalapa informó a EL UNIVERSAL que ayer la asistencia a la 183 Representación de la Semana Santa reunió a más de medio millón de personas.
Se espera que supere las más de dos millones de personas.
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