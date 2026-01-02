VIDEO | Delfines quedan varados y son auxiliados por turistas

Un inusual varamiento de delfines fue captado en el malecón de La Paz, en Baja California Sur, y generó asombro y una movilización espontánea de turistas, comerciantes y personas que se encontraban en la zona, quienes ingresaron al mar para auxiliar a los ejemplares y regresarlos a aguas profundas.

Los hechos ocurrieron durante el arranque de año y quedaron documentados en videos que circulan en redes sociales, donde se observa a personas empujando con cuidado a los delfines para orientarlos mar adentro.

De acuerdo con los testimonios captados en las grabaciones, más de una decena de delfines quedaron varados por varios minutos, mientras las personas ingresaron al mar para ayudarles.

En uno de los videos, un comerciante del malecón relata el momento mientras auxilia a uno de los animales para reincorporarlo a la manada.

"Hoy nos tocó salvar delfines. Algo sobrenatural pasó aquí", se escucha decir, mientras intenta guiar a un ejemplar que parecía desorientado.

Otras grabaciones muestran a turistas auxiliando a un delfín más pequeño: "mira, aquí está un bebé", comentan mientras lo empujan al mar.

"Como que no se quieren ir unos sin los otros", se escucha que el comerciante sigue narrando.

El hecho ocurrió en uno de los puntos más concurridos de la ciudad, lo que atrajo a decenas de curiosos que paseaban por el malecón el jueves 1 de enero.

Hasta el momento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) no ha emitido información oficial sobre las causas del varamiento.

En tanto, los videos continúan circulando y han generado interés entre usuarios, quienes identifican un inusual arranque de año en el malecón de La Paz y reconocen la solidaridad de turistas, comerciantes y visitantes.