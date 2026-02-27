Video: Cae templete en foto de graduación de la Ibero; hay 33 heridos

Un templete dentro de la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, se desplomó esta mañana mientras 150 alumnos de la licenciatura de Psicología (generación 2022-2026) se tomaban su foto de graduación. Al menos 33 estudiantes resultaron heridos y cinco fueron trasladados para su atención médica, según la institución educativa.

"Hasta el momento, afortunadamente, ninguna de las personas atendidas presenta lesiones que comprometan la vida", sostuvo la Universidad en un comunicado, en el que informó que un total de 33 personas fueron valoradas por los servicios médicos. De ellas, 28 fueron atendidas en el campus, mientras que cinco fueron trasladadas a centros médicos para una valoración complementaria.

En un video compartido en redes sociales se aprecia el momento del desplome del templete en el que se encontraban los recién graduados, vestidos con toga y birrete, en un área verde del exclusivo campus universitario.

Al instante de la caída de los jóvenes, que se hallaban en la parte alta de la estructura, se escuchan sus gritos y los de sus familiares.

Al sitio acudieron varias ambulancias y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) así como Myriam Vilma Urzúa Venega, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

"Acudimos a las instalaciones de una universidad ubicada en Prolongación Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo, Alcaldía Álvaro Obregón, en donde se registró la caída de unas gradas temporales que eran utilizadas para la toma de fotografías de graduación (...) A consecuencia de la mala instalación, la estructura colapsó por el peso de las personas que se encontraban sobre ella", explicó Protección Civil.

La Universidad Iberoamericana lamentó lo ocurrido y sostuvo que, de manera inmediata, la Universidad activó sus protocolos institucionales de seguridad y atención a emergencias.

"Una ocasión que debió ser de celebración se convirtió en un momento de zozobra y dolor que preocupa a nuestra comunidad", expresó.

"La estructura que sufrió el colapso formaba parte de un servicio facilitado por un proveedor externo para la realización de la fotografía conmemorativa. Al tratarse de un evento realizado en nuestras instalaciones, la Universidad asume plenamente su responsabilidad institucional, garantiza la cobertura integral de la atención médica necesaria y seguirá brindando acompañamiento psicológico a todas las personas que lo requieran", explicó.

La Universidad dijo que ha iniciado una revisión exhaustiva para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes en colaboración con las instancias pertinentes.