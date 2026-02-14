Violencia deja 6 muertos en Tabasco

Villahermosa, Tab.- En las últimas horas, el municipio de Nacajuca, Tabasco, ha sido marcado por la violencia, registrando un total de seis personas ejecutadas en hechos distintos.

La mañana de este viernes, tres personas sin vida fueron localizadas al interior del departamento 9-C, ubicado sobre la calle Paseo del Jaguar, manzana 14, del fraccionamiento Pomoca, Nacajuca.

El familiar de una de las víctimas fue quien hizo el hallazgo y avisó a las autoridades, señalando que las víctimas estaban atadas de pies y manos, además de que tenían disparos en la cabeza.

La situación en este municipio prendió señales de alerta entre las autoridades, pues al lugar acudieron no sólo los elementos de la Policía municipal de Nacajuca, sino de la Fiscalía General del Estado (FGE), incluyendo a su titular, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, aunque no se ha emitido una postura oficial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La tarde del jueves, las autoridades reportaron que dos hombres fueron ejecutados a balazos en la ranchería en San Marcos, de Nacajuca, mientras que un tercer sujeto resultó herido. Por la noche, se informó de un hombre que fue ejecutado en la comunidad de Tucta, Nacajuca, quien recibió varios disparos cuando iba a bordo de un taxi.

El hombre fue identificado como Héctor "N", de 30 años y era de oficio velador.