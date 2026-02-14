logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Fotogalería

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Violencia deja 6 muertos en Tabasco

Por El Universal

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Violencia deja 6 muertos en Tabasco

Villahermosa, Tab.- En las últimas horas, el municipio de Nacajuca, Tabasco, ha sido marcado por la violencia, registrando un total de seis personas ejecutadas en hechos distintos.

La mañana de este viernes, tres personas sin vida fueron localizadas al interior del departamento 9-C, ubicado sobre la calle Paseo del Jaguar, manzana 14, del fraccionamiento Pomoca, Nacajuca.

El familiar de una de las víctimas fue quien hizo el hallazgo y avisó a las autoridades, señalando que las víctimas estaban atadas de pies y manos, además de que tenían disparos en la cabeza.

La situación en este municipio prendió señales de alerta entre las autoridades, pues al lugar acudieron no sólo los elementos de la Policía municipal de Nacajuca, sino de la Fiscalía General del Estado (FGE), incluyendo a su titular, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, aunque no se ha emitido una postura oficial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La tarde del jueves, las autoridades reportaron que dos hombres fueron ejecutados a balazos en la ranchería en San Marcos, de Nacajuca, mientras que un tercer sujeto resultó herido. Por la noche, se informó de un hombre que fue ejecutado en la comunidad de Tucta, Nacajuca, quien recibió varios disparos cuando iba a bordo de un taxi.

El hombre fue identificado como Héctor "N", de 30 años y era de oficio velador.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    La Feria de San Marcos, apuesta por la unidad
    La Feria de San Marcos, apuesta por la unidad

    La Feria de San Marcos, apuesta por la unidad

    SLP

    El Universal

    Chihuahua participa como estado invitado con un pabellón para promover su cultura, gastronomía y turismo durante la Feria de San Marcos.

    Al volante y como terapeuta: conductor ofrece apoyo emocional en ruta
    Al volante y como terapeuta: conductor ofrece apoyo emocional en ruta

    Al volante y como terapeuta: conductor ofrece apoyo emocional en ruta

    SLP

    El Universal

    La iniciativa combina movilidad y apoyo emocional

    Sheinbaum se pronuncia sobre declaraciones de Adán Augusto
    Sheinbaum se pronuncia sobre declaraciones de Adán Augusto

    Sheinbaum se pronuncia sobre declaraciones de Adán Augusto

    SLP

    El Universal

    La presidenta Sheinbaum aclaró que Morena define candidaturas mediante encuestas abiertas.

    Sheinbaum plantea posible puente aéreo para apoyar a Cuba
    Sheinbaum plantea posible puente aéreo para apoyar a Cuba

    Sheinbaum plantea posible puente aéreo para apoyar a Cuba

    SLP

    El Universal

    Actualmente no hay restricciones para vuelos mexicanos a Cuba, y las aerolíneas pueden abastecerse de turbosina en México.