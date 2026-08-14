Violencia, en el 76% de robos a transportistas

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Ciudad de México.- Durante el segundo trimestre del año en México, el 76% de los robos a transportistas presentaron algún tipo de violencia, indicando que al menos en ocho de cada diez robos de carga se materializó algún tipo de conducta violenta, indicó este jueves la firma Overhaul, especializada en gestión de riesgos.

El reporte precisó que el 86.3% de los robos de carga en México se concentró en diez estados del país, con el 46.7% de todos ellos aglutinados en el Estado de México (18%), Puebla (17.9%) y Guanajuato (10.8%).

Agregó que el 85% de los robos de carga ocurrieron en días laborables (de lunes a viernes) y la actividad delictiva alcanzó su punto máximo entre el martes y el viernes, concentrando el 73% de todos los incidentes.

La firma apuntó que las cinco categorías de productos más robadas fueron alimentos y bebidas (30%), misceláneos (11%), autopartes (9%), construcción e industrial (9%) y combustible (7%).

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Overhaul explicó así que el "robo de carga continúa como una de las principales problemáticas que afectan las cadenas logísticas en el país".

El reporte describe los patrones espaciales y temporales de este delito a nivel país para ayudar a los tomadores de decisiones a establecer estrategias de prevención que reduzcan el riesgo en sus operaciones. Además, explicó que los modos de operación de los diferentes grupos delictivos que operan a lo largo del país "pueden variar mediante la identificación de ´hot spots´ a nivel regional, estatal y por carretera".

Entre mayo y septiembre, cuando aumenta la demanda de fertilizantes y pesticidas, el robo en esta categoría se intensifica: durante el segundo trimestre de 2026 concentró el 6% de los robos, cuatro puntos porcentuales más que un año antes.

El patrón operativo también resulta consistente: el 78% de los robos de agro ocurrieron mediante la interceptación de unidades en tránsito; los tractocamiones concentraron el 48% de los casos y los vehículos tipo tortón o rabón otro 26%.