Llaman a Sheinbaum a revisar Compromiso Nacional por la Paz

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 28 (EL UNIVERSAL).- "Es muy preocupante" que obispos, sacerdotes y seminaristas sean atacados y asesinados por el crimen organizado, como ocurrió recientemente en Chiapas, con el padre Marcelo Pérez, o los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados en Chihuahua, en 2022, señaló monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México.

No obstante, dijo que la población civil también es víctima de la violencia originada por las bandas delincuenciales, por lo que "exigimos seguridad, seguridad en las reuniones, en las comunidades parroquiales, en las comunidades rurales, no solo los domingos, sino todos los días".

"Quizás lo de Javier y Joaquín, los sacerdotes jesuitas, del año 22, en junio, detonó todo esto, pero también está el padre Villafaña en Michoacán, de los Agustinos, y otros padres diocesanos en Guerrero, que dejaron su vida. Si vemos, desde 2000 al 2024, no te puedo dar la cifra, pero supongo que será alta, y no solo son sacerdotes, sino que son dirigentes de comunidades parroquiales y son seminaristas. Muy preocupante las agresiones a sacerdotes y obispos, pero lo más preocupante son las agresiones a la población civil, los niños y niñas que están muriendo por fuego cruzado, esto nos preocupa, esto no puede ser", expresó.

Afirmó que existen "polígonos rojos" de agresiones contra representantes de la Iglesia en el país, pero no se han solicitado "mecanismos de resguardo personal" al gobierno federal; e hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se instalen mesas de diálogo donde se propongan soluciones para combatir los actos de violencia del crimen organizado.

"La política de abrazos y no balazos no ha funcionado, y nosotros como iglesia estamos aquí para ver otros caminos. Y tenemos que sentarnos, escuchar, dialogar, proporcionar otros caminos. Desde la conferencia episcopal mexicana se está esperando la fecha para tener un encuentro con ella (Claudia Sheinbaum), hay muy buena relación con el nuevo gobierno y con Rosa Icela, que es la secretaria de Gobernación, en esto ella sabe muy bien, Rosa Icela, que estamos abiertos para el diálogo y para que estos compromisos de paz se vayan aplicando en las zonas del país", dijo.

Finalmente, hizo un llamado a la presidenta Sheinbaum para que se reúna con los representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), para revisar el Compromiso Nacional por la Paz, que firmó en marzo de 2024, como candidata presidencial.

"El tejido social está roto y la propuesta es sentarnos y repasar, gobierno y conferencia episcopal, los acuerdos firmados en el Centro Cultural Tlatelolco, el 11 de marzo del presente año, repasar con ellos que se ha firmado, en qué estamos de acuerdo y cómo lo podemos aplicar", subrayó.