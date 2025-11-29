Volaris y Viva completan actualización de software de Airbus

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Viva Aerobus y Volaris actualizaron el software de 176 aeronaves para cumplir con la orden de Airbus, según la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Dicha orden establecía que 6 mil de sus aviones A320 debían reemplazar urgentemente su programa de control de vuelo vulnerable a las radiaciones solares.

De acuerdo con el comunicado, Viva Aerobus cumplió con el seguimiento en la totalidad de sus aeronaves (90 de 90), mientras que Volaris aún tiene siete pendientes (actualizó 86 de 93).

Tanto Volaris como Viva Aerobus habían notificado posibles retrasos reprogramaciones o cancelaciones de vuelos para cumplir con la actualización de software a lo largo del fin de semana.

La AFAC recibió el reporte de avance por parte de las aerolíneas el día de hoy, 29 de noviembre, a las 13:30 horas.

La medida por parte de Airbus se toma después de un incidente técnico a finales de octubre en Estados Unidos donde un aparato "reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo".