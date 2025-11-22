logo pulso
Volcadura de autobús en Autopista Siglo 22 deja siete muertos

El accidente ocurrió en el tramo Pátzcuaro–Morelia; seis mujeres y un hombre fallecieron en el lugar

Por El Universal

Noviembre 22, 2025 01:46 p.m.
A
Volcadura de autobús en Autopista Siglo 22 deja siete muertos

URUAPAN, Mich.- Siete personas muertas y 20 más lesionadas, es el saldo preliminar de la volcadura de un autobús de pasajeros, sobre la Autopista Siglo 22, en Michoacán.

El accidente ocurrió en el tramo Pátzcuaro-Morelia, a la altura de la tenencia de Tiripetío.

En el autobús, viajaban habitantes del municipio de Uruapan, que realizaban un viaje turístico a Tlalpujahua, la capital mundial de la esfera.

Personal de los cuerpos de auxilio, confirmaron que en el lugar perdieron la vida seis mujeres y un hombre, todos originarios del municipio de Uruapan.

Las autoridades indicaron que los 20 lesionados, también son de ese lugar ubicado a 110 kilómetros de la capital michoacana, y fueron trasladados a diferentes hospitales.

Este hecho ocurre a 21 días del asesinato del alcalde, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, por lo que una vez más, Uruapan está de luto.

