Volcadura de autobús en Autopista Siglo 22 deja siete muertos
El accidente ocurrió en el tramo Pátzcuaro–Morelia; seis mujeres y un hombre fallecieron en el lugar
URUAPAN, Mich.- Siete personas muertas y 20 más lesionadas, es el saldo preliminar de la volcadura de un autobús de pasajeros, sobre la Autopista Siglo 22, en Michoacán.
El accidente ocurrió en el tramo Pátzcuaro-Morelia, a la altura de la tenencia de Tiripetío.
En el autobús, viajaban habitantes del municipio de Uruapan, que realizaban un viaje turístico a Tlalpujahua, la capital mundial de la esfera.
Personal de los cuerpos de auxilio, confirmaron que en el lugar perdieron la vida seis mujeres y un hombre, todos originarios del municipio de Uruapan.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las autoridades indicaron que los 20 lesionados, también son de ese lugar ubicado a 110 kilómetros de la capital michoacana, y fueron trasladados a diferentes hospitales.
Este hecho ocurre a 21 días del asesinato del alcalde, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, por lo que una vez más, Uruapan está de luto.
no te pierdas estas noticias
Volcadura de autobús en Autopista Siglo 22 deja siete muertos
El Universal
El accidente ocurrió en el tramo Pátzcuaro–Morelia; seis mujeres y un hombre fallecieron en el lugar
Se hunde al ganado mexicano
EFE
Productores alertan pérdidas millonarias, escasez de res en Norteamérica y presión inflacionaria en ambos países.
Salinas Pliego sería candidato presidencial del PAN
SinEmbargo.mx
Es una posibilidad si es que el empresario estuviera interesado, dice el dirigente nacional del blanquiazul