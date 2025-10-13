Voluntarios rescatan a mascotas afectadas por inundación en Poza Rica

POZA RICA, Ver., octubre 13 (EL UNIVERSAL).- "Todos necesitamos ayuda", dijo Joana Pacheco, integrante de la asociación Protegiendo al Ambiente y Transformando Animales Saludables (PATAS A.C.), que hoy desplegó una brigada de entrega de alimento para animales domésticos afectados por la creciente del Río Cazones.

Entre el fango y los restos del desastre, Patas AC recorre las colonias más afectadas de Poza Rica con costales de croquetas y botellas de agua. Su prioridad son los animales que sobrevivieron a la tragedia del viernes 10 de octubre, muchos de ellos extraviados o sin alimento, pero también dar apoyo a sus humanos.

"Estamos brindando despensas básicas y un poquito de alimentos para las mascotitas, que son gatitos y perros. Muchos se quedaron sin alimento por la lluvia, otros en la calle, entonces es importante también pensar en ellos", explicó Joana.

La organización veracruzana manejó desde el puerto con los insumos también para entregar ropa y calzado a las familias que lo perdieron todo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las donaciones, detalló, provienen tanto de los miembros del grupo como de ciudadanos solidarios: "Sí hubo sociedad que nos aportó despensas y ciertos materiales también. Apenas estamos llegando, pero la respuesta ha sido muy buena", explica.

En su primer día de recorrido, Patas AC atendió a decenas de personas que pidieron ayuda para alimentar a sus mascotas y darles de beber.

"Nos preguntan si traemos vacunas, pero por ahora sólo podemos ofrecer alimentación. Si pudiéramos, contribuiríamos también con insumos de salud", comentó Joana.

A su camioneta llegan personas con perros y gatos de todos los tamaños. La mayoría cubiertos por lodo, pero contentos por estar acompañados de sus dueños.

Entre quienes solicitaron el apoyo a PATAS A.C. estaba Neire Sierra, con su perrita "Shakira"; Victor Acuña, con su perrito "Rey" y otras personas que adoptaron razas de gatos y perros criollos que vagan por las calles de Poza Rica en búsqueda de un hogar tras haber perdido el suyo.

La brigada informó que los próximos días dará apoyo a las zonas más afectadas de Poza Rica con la repartición de alimentos no perecederos, ropa, calzado, agua y croquetas. "Nuestra meta es apoyar a los que más podamos", agregó la voluntaria.