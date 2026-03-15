Zócalo se transforma en cancha gigante tras récord Guinness futbol

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- Una vez obtenido el

por la

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del Mundo, lase convirtió en una gigantesca cancha en la que tantocomo adultos disfrutaron de una "cascarita" con su familia o amigos.A plenode este domingo, se vio a lasabrirse paso en el pasto artificial para echar la reta entre silbatazos y el constante sonido de "¡Bolita por favor!".", se escuchó gritar a un enérgico equipo conformado poren medio de la cancha, algunos portando con orgullo susde la Selección Mexicana.Laalcanzó a capitalinos de todas las edades, incluidosquienes disfrutaron muy a gusto de un partido amistoso en el que el papá de alguno de ellos hizo de. "¡Pero échala hacia la portería!", se escuchó al señor pedir a uno de los pequeños jugadores.Con lay elcomo fondo, algunos ciudadanos aprovecharon la cancha para dar un paseo mientras se refrescaban de las altas temperaturas con ayuda de una congelada de limón; otros, convirtieron laen un espacio de descanso en el cual recostarse o sentarse en familia debajo de una sombrilla. Entre los usuarios se vio a varios capitalinos portando aún su playera de ladel Mundo.Por todas partes se vio rodar; no faltaron los que llevaron sus propiasdesde casa, pero también se vieron muchos balones de los que les fueron obsequiados a quienes participaron en la clase que le dio a la CDMX un nuevoEn distintos puntos de la Plaza de la Constitución se instalarony otros juegos a los que los visitantes tuvieron acceso. Losy el intenso calor de este día no fueron impedimento para que la gente disfrutara de unaen un tablero gigante o pasar un buen rato de este puente con juegos de cuerda y saltos en familia.