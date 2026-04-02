Zonas de CDMX donde se realizará la Pasión de Cristo

CIUDAD DE MÉXICO

, abril 2 (EL UNIVERSAL).- En lase realizan

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durante estaLaenacapara las miradas, pero también hay escenificaciones muy importantes enEnse realiza lade lade Cristo. Se espera ladede personas.Se implementará unque contempla la participación dey 549 vehículos, con presencia permanente desde el inicio de las actividades y hasta el 4 de abril, al cual se sumande la Policía Auxiliar.Hace unos meses, esta celebración fue inscrita en la Lista Representativa delde la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ().Después de, laenes elmás importante de laporEnsobresale la presentación delde Jesús, considerada una de las escenificaciones más solemnes y concurridas de la demarcación.En tanto, eny San Pedro, la representación de lainvolucra a cientos de habitantes y se mantiene como unaque da identidad a la comunidad.En este contexto, la alcaldía reforzó su estrategia "Segura" para que las actividades se lleven a cabo con lapara visitantes y vecinos de la demarcación.En el barrio dese realiza lade lade Cristo. Participan vecinos en esta representación que está llena de fe. Se espera lade 100 mil personas durante el Jueves y Viernes Santo.En sus barrios, los habitantes escenifican lacon recorridos que suben por calles empinadas hasta zonas altas, evocando el Calvario.En otras alcaldías comotambién se realizan escenificaciones durante este Viernes Santo.