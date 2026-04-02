Zonas de CDMX donde se realizará la Pasión de Cristo
En Cuautepec, vecinos participan en la Pasión de Cristo con recorridos que evocan el Calvario.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- En la Ciudad de México se realizan
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tres grandes representaciones durante esta Semana Santa.
Iztapalapa
La Pasión de Cristo en Iztapalapa acapara las miradas, pero también hay escenificaciones muy importantes en Cuajimalpa y Gustavo A. Madero.
En Iztapalapa se realiza la 183 representación de la Pasión y Muerte de Cristo. Se espera la asistencia de dos millones de personas.
Se implementará un operativo integral que contempla la participación de nueve mil 188 policías y 549 vehículos, con presencia permanente desde el inicio de las actividades y hasta el 4 de abril, al cual se suman mil 500 elementos de la Policía Auxiliar.
Hace unos meses, esta celebración fue inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Cuajimalpa
Después de Iztapalapa, la Semana Santa en Cuajimalpa es el segundo evento más importante de la Ciudad de México por número de asistentes.
En San Mateo Tlaltenango sobresale la presentación del Cuadro de Aprehensión de Jesús, considerada una de las escenificaciones más solemnes y concurridas de la demarcación.
En tanto, en San Pablo Chimalpa y San Pedro Cuajimalpa, la representación de la Pasión de Cristo involucra a cientos de habitantes y se mantiene como una tradición viva que da identidad a la comunidad.
En este contexto, la alcaldía reforzó su estrategia "Cuajimalpa Segura" para que las actividades se lleven a cabo con la máxima seguridad para visitantes y vecinos de la demarcación.
Cuautepec
En el barrio de Cuautepec se realiza la 56 edición de la Pasión y Muerte de Cristo. Participan vecinos en esta representación que está llena de fe. Se espera la asistencia de 100 mil personas durante el Jueves y Viernes Santo.
En sus barrios Alto y Bajo, los habitantes escenifican la Pasión de Cristo con recorridos que suben por calles empinadas hasta zonas altas, evocando el Calvario.
En otras alcaldías como Azcapotzalco y Xochimilco también se realizan escenificaciones durante este Viernes Santo.
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