¡Salud! Con y por el Tequila

A pesar de las amenazas de nuevos aranceles impulsadas por Donald Trump, que alcanzan a una de nuestras industrias más emblemáticas, y en medio de la polémica desatada por "Checo" Pérez, quien regaló 2 mil botellas a los empleados de Red Bull como muestra de gratitud, México conmemora los 50 años de la Declaratoria de Protección de la Denominación de Origen Tequila.

El 9 de diciembre de 1974 quedó registrado en la historia del tequila con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la primera Denominación de Origen (DO) mexicana, un reconocimiento legal que fue el fruto de la iniciativa y el trabajo de varios tequileros, entre ellos, Juan Beckmann, quienes impulsaron la protección de esta bebida como un producto auténtico y distintivo de México, sentando las bases para su proyección internacional.

El éxito no ha sido gratuito. Desde el inicio, la industria tequilera asumió la responsabilidad de construir un camino sólido para el tequila, pues la simple declaratoria de protección de una DO no era suficiente. Se requirió de trabajo arduo, visión a largo plazo y un compromiso constante por parte de todos y cada uno de los involucrados en la cadena productiva agave-tequila. Este esfuerzo conjunto ha permitido consolidar al tequila como un referente global de calidad y autenticidad.

Los números son contundentes: en 1974, la producción de tequila alcanzaba apenas los 53 millones de litros, de los cuales se exportaban 23 millones. Hoy, se reportan más de 600 millones de litros producidos al año, con casi 400 millones destinados a la exportación a más de 120 países, destacando Estados Unidos y China como los principales mercados. El tequila no solo es una bebida espirituosa, es el núcleo de una cadena productiva que genera más de 100 mil empleos directos e indirectos, fomenta el turismo con la Ruta del Tequila y abre nuevas oportunidades de negocio: papel, miel, fibras y otros derivados del agave.

El papel del Consejo Regulador del Tequila (CRT) ha sido clave en este éxito, garantizando la autenticidad y calidad del tequila en los últimos 30 años. Actualmente, la protección del tequila como DO, indicación geográfica, marca de certificación o marca colectiva en 56 países y en la Unión Europea asegura que el "tequila" sea sinónimo de México y de alta calidad en cualquier rincón del mundo.

El impacto del tequila no se limita a México. Como pionero en la figura de la DO en América Latina, su éxito ha inspirado a otros países. Ejemplos de ello son el café de Colombia y, más recientemente, la cachaça de Brasil, que ha venido obteniendo su reconocimiento siguiendo las buenas prácticas mexicanas. Este rol de liderazgo ha posicionado al tequila como un referente no solo cultural, sino estratégico para la propiedad intelectual a nivel global.

A lo largo de estas cinco décadas, el tequila ha superado numerosos retos, desde cuestiones naturales hasta políticas comerciales desfavorables. La fortaleza del sector, encabezada por el CRT y la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, ha permitido sortear estos desafíos y mantener la estabilidad del mercado. Además, la industria ha demostrado ser innovadora al adaptarse a las exigencias del consumidor global, integrando tecnologías de trazabilidad, diversificando su portafolio y apostando por productos premium y sustentables que fortalecen su presencia en mercados emergentes como Asia.

El tequila es mucho más que un producto de exportación; es un reflejo de nuestra historia y cultura. En este 50 aniversario, México no solo celebra el legado del tequila, sino también su futuro. La industria trabaja unida para garantizar que los próximos 50 años sean de innovación, sustentabilidad y crecimiento, manteniendo al tequila como un embajador de nuestra identidad en el mundo.

El tequila es un ejemplo de cómo la protección de una DO puede impulsar no solo a una industria, sino a todo un país. En este 2024, cuando también celebramos los 10 años del reconocimiento y protección de la DO Tequila por China y los 30 años del CRT, es momento de reflexionar sobre ello y de redoblar esfuerzos para asegurar que esta historia de éxito continúe. Porque el tequila no solo es México; es la prueba de que proteger lo auténtico y lo nuestro puede generar desarrollo, empleo y orgullo nacional. ¡Por los próximos 50 años!

(Especialista en propiedad intelectual)