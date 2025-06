Ahora, contra el INE

“Recuerda, la democracia nunca

dura mucho. Pronto se desperdicia, exhausta y se asesina a sí misma. Nunca ha habido una democracia que no se suicide”.

John Adams

Una pregunta sembrada en la mañanera del 24 de junio le sirvió a la presidenta Sheinbaum para anunciar que ahora va contra el INE. Nancy Flores, de la revista Contralínea, “preguntó”: “Estos grupos de intereses creados en el INE tienen nombre y apellido, y están insertos incluso en el consejo general del Instituto Nacional Electoral. [Estos consejeros] participaron en las marchas, estas ‘mareas rosas’, que después impulsaron la candidatura de Xóchitl Gálvez y que fueron muy cercanos al empresario Claudio X. González Guajardo. Presidenta., ¿se tiene en este contexto contemplada alguna reforma al Instituto Nacional Electoral para que en un futuro ya no esté capturado por estos intereses, que no vaya en contra de la democracia de México, pero, sobre todo, para que sea garantía de que el pueblo es soberano y el pueblo es el que manda, y manda en las urnas”?

La presidenta hizo un débil intento por mostrarse sorprendida: “¡Qué bueno que lo mencionas porque [es] mucha hipocresía!”. El INE “se extralimitó en decir que ‘había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final’. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. Entonces, sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en: ‘todo lo que este en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, hay que votar en contra’, independientemente de cuál sea o qué se presente”. En realidad, el INE sí tiene la atribución de determinar si los votos emitidos son válidos o no, por ejemplo, si fueron producto de un acto ilegal, como la inducción por un partido político a través de acordeones. La presidenta puede estar tranquila: su mayoría en el consejo general del INE aprobó por seis votos contra cinco la validez de la elección judicial; pero el hecho de que algunos consejeros hayan argumentado y votado en contra le molestó.

La pregunta de la reportera tenía el propósito de permitirle a la presidenta anunciar que ya prepara una reforma electoral. “Está en mis 100 puntos, una reforma electoral, que hace falta, y ya, en su momento, la vamos a presentar”. Esta fue, de hecho, una de las reformas que propuso López Obrador el 5 de febrero de 2024, pero Sheinbaum la detuvo al llegar a la Presidencia, quizá con la conciencia de que crear un sistema electoral que favorezca abiertamente a Morena generaría críticas dentro y fuera del país, incluso dentro de su alianza electoral en la que hay dos partidos satélite.

Ayer la presidenta quiso matizar: “El INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así. Queremos que siga habiendo elecciones limpias, democráticas”. Añadió: “Es falso, falso, falso que seamos un gobierno autoritario, que estemos buscando el autoritarismo, solito se cae el argumento”.

La verdad es que López Obrador y Sheinbaum han destruido sistemáticamente las instituciones que servían de contrapesos al ejecutivo. La presidenta dice que propondrá sustituir a los plurinominales con legisladores de primera minoría. Habrá que ver el esquema, pero no olvidemos que la actual representación de las minorías por legisladores plurinominales surgió de las propuestas de los grupos democráticos en los años de la dictadura perfecta. El mismo López Obrador la aplaudió cuando asumió la presidencia del PRD en 1996. Solo que hoy la democracia estorba.

Violencia de género

Karla Estrella, una ciudadana, cuestiona a una mujer cuyo nombre no menciona por haber sido apoyada por su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, para obtener una candidatura de Morena. La sancionan por violencia política de género. Un diputado del PT, Reginaldo Sánchez, descalifica a la diputada Margarita Zavala como “la esposa de Calderón”. Le aplauden. Hasta en la violencia de género hay clases.

