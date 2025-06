¿Policía inteligente?

“La inteligencia criminal:

es simplemente cualquier tipo de información con valor adicional que puede ser utilizado por los policías para combatir la delincuencia”.

Oficina de las Naciones Unidas

Contra la Droga y el Delito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

UNODC.

La solución en estos momentos, dicen, es -inteligencia e investigación de los delitos-, el “Talón de Aquiles” de la Seguridad Pública. Algunos ayeres fue la profesionalización de las policías, en un futuro es probable que la solución factible sea, usar salfumán en cantidades industriales, como último remedio.

Hoy se están aderezando en el Congreso las leyes, “Ley del Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública”, toda una reestructuración de la seguridad pública y la mal operada “Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”. No más fuerza bruta del estado, hay que echarle “coco”, más que ganas y madrazos, menos, “váyanse pa´allá a ver que agarran”, “sobre ese, que trae vidrios polarizados”, “no más retenes inútiles”, etc.

No obstante, que el gobierno federal considera avances significativos y logros contra la inseguridad desde el 2018 a la fecha, con índices delictivos a la baja en todos los rubros: homicidios dolosos 15%; promedio diario de homicidios dolosos 17%; el secuestro 43.3%; robo de vehículos 33.2%; robo a transeúnte 14.4%; robo a casa habitación 34.4%; trata de personas 19.4%; delitos en materia de hidrocarburos 23.7%; robo a transportistas 14.8% y robo en transporte colectivo e individual 9.8% y 17.4%. Y en lo concerniente a percepción de inseguridad de la población, también dicen que ha habido una disminución del 15.1%.

Cuando menos hasta el 2030 se va a necesitar la cooperación de estados, municipios y una serie de instituciones vitales (Ejercito y marina), que son la premisa fundamental para producir inteligencia e investigación, que hoy en día esta descoordinada y omitiéndose perversamente la información entre ellas.

Desde hace años se ha querido instaurar en México la llamada (intelligence- led policing), una policía guiada por la inteligencia. El problema entre otros, es estructural, me explico: Un policía que patrulla su sector o cuadrante, pomposamente así llamado, no tiene la peregrina idea de lo que pasó, pasa o podría pasar en inseguridad y violencia, en su perímetro de vigilancia. No posee información de nada, por dos premisas fundamentales, uno, que no sabe recolectar y procesar información para generar productos de inteligencia, y dos, la cantidad de “servicios policiales basura”, que les son asignados y lo distraen de la verdadera función policial en la calle (mozos de estados y ayuntamientos).

TAPANCO: El modelo de policía mexicano guiado por la inteligencia que pretende el gobierno federal, para prevención, proactividad policial, investigación y persecución, y lograr que policías en lo general puedan identificar tendencias, patrones y probabilidades de fenómenos delictivos, a parte, hacer perfilamiento criminal, “modus operandi” y reconocer incidencia delictiva; primero habría que saber y reconocer cual sería el modelo ideal del policía mexicano y para que se le va a utilizar, lo uno, sin lo otro, no cuaja.

X @franciscosoni