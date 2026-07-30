Baladro a Gobernadores y Alcaldes

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"Sufre en silencio tus muchas desventuras

y aguanta de los hombres violencias y ultrajes...".

Atenea a Ulises.

La Odisea.

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"Señores Gobernadores y Alcaldes tienen una responsabilidad constitucional de fortalecer a sus policías estatales y municipales, deben consolidar corporaciones policiales profesionales, capacitadas y confiables, como parte de la estrategia nacional de seguridad, destinen recursos y depuren sus instituciones". Les dicen desde Palacio Nacional. Más aquellos, hacen como que la Virgen les habla.

El tema, está mal orientado ya que el propio gobierno federal, disolvió en el 2019 una Policía Federal para "crear" una Guardia Nacional, la cual era para articularse con las policías en un modelo nacional policial y de justicia cívica, -un proyecto ilusión subsidiario-, en el que sí los municipios no podían llevar a cabo su función constitucional del 115, que la policía estatal la realizaría, y si ninguno de los dos podía ya que son parte de un sistema nacional de seguridad pública, entonces la Guardia Nacional las ejercería conjuntamente con sus propias funciones federales.

Y eso no es todo, aparte, el propio gobierno federal les dio amplias facultades a las fuerzas armadas en la lucha contra la inseguridad y la violencia.

Y como aquella canción de los años 60´de la Sonora Santanera interpretada por Sonia López, "El Ladrón" ¿Y qué es lo que pasó? Qué se desmayó...

Los Gobernadores y Alcaldes están en un síncope ante la inseguridad y la violencia, unos, porque son del mismo ADN criminal y otros porque están solo para tranzar y hacer lana, plata, billullos, baros, pasta, money, etc.

Al centralizar la estrategia nacional de seguridad, quedó fallida, pues en lugar de responsabilizar a Estados y Municipios, fortalecer sus capacidades e invertir dinero, los disminuyeron, lo que los alentó a "nadar de pechito" y solicitar más Guardias Nacionales y Soldados en sus territorios. Y se crean unas mesas de paz, en las que se reúnen todos y todas, para estarse viendo los unos a los otros, unas galletitas por acá, unas presentaciones power point por allá, alabanzas mutuas, besa manos con la diestra y siniestra, para terminar, diciendo, estamos coordinados.

TAPANCO: El otro tema, errado por completo, es pensar que la inseguridad y la violencia es un tema de seguridad pública o de policías, nada más falso, es un tema de gobernabilidad y voluntad política, el problema son los gobernadores y alcaldes, las policías no se mandan solas.

Expresan los policías municipales a lo largo y ancho del país: -Mi presi, anda bien metido con aquellos-. Y Los policías estatales: -Mi gober, es el jefe de jefes de plaza-.

Es necesario y urgente un modelo alternativo de seguridad, una Policía Nacional en un proyecto de provisión de seguridad totalmente civil, como es la tendencia en casi todo el mundo. Compartir tantas tareas de seguridad entre tantas corporaciones de seguridad, difumina las actuaciones de cada una de ellas. Si un Gobernador o Alcalde presume éxito en la materia, se la debe a todos los involucrados, los que aportaron algo y también a los que "nomás viendo pa´ arriba".

Estimados lectores, nos leemos en tres semanas, Dios mediante.

X @franciscosoni