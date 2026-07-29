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Director de Cultura de Santa María del Río denuncia agresión de hijo de la alcaldesa

Jonathan Rogelio Trejo Torres aseguró que también ha recibido amenazas telefónicas y manifestó temor por su integridad

Por Redacción

Julio 29, 2026 08:51 p.m.
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Director de Cultura de Santa María del Río denuncia agresión de hijo de la alcaldesa
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      El director de la Casa de la Cultura de Santa María del Río, Jonathan Rogelio Trejo Torres, denunció públicamente haber sido víctima de una agresión física y de amenazas telefónicas.

      De acuerdo con su versión, los hechos ocurrieron el lunes 27 de julio y señaló como presunto responsable a David Osiris, hijo de la presidenta municipal, Isis Aidé Díaz Hernández.

      Trejo Torres informó que ya presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se investigue lo ocurrido y se determinen responsabilidades.

      El funcionario explicó que decidió hacer público el caso debido al temor por su integridad. Además, responsabilizó a las personas señaladas de cualquier situación que pudiera ocurrirle mientras avanzan las investigaciones.

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      Hasta el momento, la alcaldesa y el gobierno municipal de Santa María del Río no han emitido una postura pública sobre los señalamientos. Tampoco se ha informado si el funcionario cuenta con medidas de protección.

      Será la autoridad investigadora la encargada de esclarecer los hechos y determinar si existe responsabilidad penal por la presunta agresión y las amenazas denunciadas.

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