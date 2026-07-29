Italia en crisis: Mancini regresa para dirigir selección nacional

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ROMA (AP) — Roberto Mancini ofreció una disculpa en sus primeros comentarios públicos el miércoles, después de ser recontratado para dirigir a una selección de Italia en crisis, tres años después de abandonar el mismo puesto por un lucrativo contrato con Arabia Saudí.

"Lo siento mucho", manifestó Mancini. "Fue como perder a la mujer de tu vida. Y eso significa que hiciste algo que no debería haberse hecho. Así que lo siento, lo siento mucho también por todo lo que ha pasado durante estos últimos tres años. ... Voy a intentar devolver a la selección al lugar que le corresponde".

Italia fracasó por tercera vez consecutiva en su intento de clasificarse para el Mundial, lo que provocó las renuncias del presidente de la federación, Gabriele Gravina, y del entrenador Gennaro Gattuso en abril, poco después de una derrota en el repechaje europeo ante Bosnia y Herzegovina.

Mancini, de 61 años, condujo a la Azzurri al título del Campeonato Europeo en 2021, pero renunció de manera sorpresiva como seleccionador de Italia en agosto de 2023 y asumió el mando de la selección de Arabia Saudí dos semanas después.

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"Fue completamente culpa mía", reconoció Mancini, al referirse a una falta de comunicación con Gravina.

El primer partido de Mancini de regreso al frente del equipo será contra Bélgica en la Liga de Naciones el 25 de septiembre en el Estadio Olímpico de Roma. Le preguntaron qué tipo de recibimiento podrían darle los aficionados.

"Soy consciente de que algunas personas estarán en mi contra", expresó Mancini. "Espero que el equipo juegue lo suficientemente bien como para que quizá la gente me perdone".

Mancini fue la cuarta opción, después de que Carlo Ancelotti y Pep Guardiola rechazaran el puesto y de que Andrea Pirlo fuera descartado como candidato en medio de preocupaciones políticas por un acuerdo de patrocinio con una casa de apuestas rusa.

Los jugadores de Italia

Italia también se enfrentará a Francia y Turquía en su grupo de la Liga de Naciones.

Mancini puede contar en ataque con jugadores como Pio Esposito, Moise Kean y Nicolò Zaniolo; en el mediocampo con Sandro Tonali y Nicolò Barella; en los laterales con Riccardo Calafiori y Marco Palestra; y en la portería con Gianluigi Donnarumma.

La posición de defensa central ha sido un problema debido a las prestaciones recientes de Alessandro Bastoni y Francesco Acerbi.

"No creo que estemos en un estado tan malo: entre delanteros centros y extremos tenemos muchas opciones", comentó Mancini. "Y hablo de jugadores jóvenes que todavía pueden mejorar. Yo hice debutar a Kean, así que lo conozco muy bien".

Mancini también convocó a Zaniolo a la selección, incluso antes de que hubiera debutado en la Serie A.

Menos táctica; más habilidades

Claudio Ranieri, el que fuera entrenador de Leicester y Roma, fue contratado como director técnico de la federación.

Ranieri señaló que una prioridad sería hacer que las escuelas de fútbol sean menos costosas y más atractivas para los jóvenes italianos, que se están inclinando por otros deportes, como el tenis, inspirados por el número 1 del mundo Jannik Sinner.

"Necesitamos que los chicos vuelvan al fútbol", afirmó Ranieri. "Nuestras selecciones juveniles están rindiendo bien. Tenemos que trabajar para que los jugadores del equipo Su21 puedan dar el salto al primer equipo; y asegurarnos de que el seleccionador de Italia tenga jugadores entre los que elegir".

Ranieri también sugirió alejarse de la histórica devoción de Italia por la táctica.

"Somos excelentes tácticamente, otros son buenos técnicamente. En el extranjero no se presta tanta atención a los aspectos tácticos como aquí", indicó Ranieri. "Necesitamos volver a desarrollar las habilidades individuales".

Racha invicta

Entre 2018 y 2021, Mancini dirigió a Italia en una racha invicta de 37 partidos, un récord mundial.

Sin embargo, una derrota 1-0 en casa ante Macedonia del Norte —entonces ubicada en el puesto 67 del ranking— en una semifinal del repechaje en 2022 significó que la Azzurra quedara fuera de otro Mundial.

Aun así, Mancini mantuvo su cargo antes de renunciar de manera inesperada en agosto de 2023. Dejó Arabia Saudí en 2024 y, más recientemente, fue entrenador de Al Sadd en Qatar, antes de marcharse el mes pasado.

Mancini también sacó campeón al Inter de Milán y al Manchester City en ligas domésticas.