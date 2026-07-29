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Bajo la influencia de la luna y en línea con su luz es que termina este día.

Me han dicho que los astros se comportan un poco como los dioses y diosas del Olimpo y están causando destrozos que van desde los incendios en España y en USA, hasta los avistamientos "marcianos" y el regreso del fenómeno del Niño

La historia que aprendimos -sin comprender- sobre la fundación de lo que hoy llamamos México, está envuelta en una cosmovisión que tiene mucho de una magia cimentada en el estudio de las estrellas, las constelaciones y sus movimientos, que hoy por hoy nos ayudaría haber profundizado en el significado de La Piedra del Sol y otros alto relieves diseminados en las zonas arqueológicas de este país tan bello que tenemos.

Los astros parecen conspirar con los emergentes y nuevos dictadores alrededor del mundo, que parecen haber invertido la lógica de los sistemas sociales y han puesto al planeta de cabeza, como si eso fuera posible en un planeta redondo como los de la Vía Láctea.

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Sigue siendo una tristeza ver cómo mueren las instituciones y también ver la calidad de los gobernantes en turno que lo que menos parecen hacer es representar los derechos de los ciudadanos.

Por eso, hoy, que hay una Luna tan bella prefiero arroparme en su luz e imaginar que el mundo de este lado del planeta la contempla con gran admiración, pero sobretodo comprendiendo la pequeñez de nuestra existencia frente a este gran Astro y rendirnos maravillados a su luz y su poder.

Quizá bajo esa premisa, nuestros antepasados prehispánicos pudieron levantar edificaciones como las que hasta ahora se han descubierto, labrar la piedra con esa maestría y construir una civilización que, si bien fue bárbara en algunas de sus prácticas, se comportaban bajo un orden moral y ético que hoy se ha desdibujado en nuestras sociedades.

Mirar la luna es dejar entrar un atisbo de magia en nuestro día a día, que nos reorienta y nos ilumina.

Lo demás, que ruede hasta el infinito...

Tarea: ver la Odisea en el cine.