Senado de EE.UU. cita a Fauci por pandemia; él se acoge a la Quinta

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El doctor Anthony Fauci, exasesor médico de la Casa Blanca, invocó repetidamente la Quinta Enmienda de la Constitución el miércoles y se negó a responder a decenas de preguntas de un comité del Senado liderado por republicanos sobre su respuesta a la pandemia de COVID-19.

La decisión, al menos por ahora, protegió a Fauci de responder preguntas que podrían exponerlo a acusaciones de mentir bajo juramento. Aunque recibió un indulto a principios de 2025 del entonces presidente demócrata Joe Biden, algunos republicanos que impulsan una campaña de años para su arresto habían sugerido que aún podría enfrentar cargos por cualquier perjurio cometido durante la audiencia del miércoles.

El científico, quien ayudó a liderar la respuesta de Estados Unidos ante el COVID-19, fue citado a testificar bajo juramento por el senador republicano de Kentucky, Rand Paul, quien desde hace tiempo mantiene una tensa relación con Fauci.

En respuesta a preguntas airadas, a veces burlonas, de senadores republicanos, Fauci se negó a responder más de 100 veces, añadiendo un nuevo y dramático elemento a las divisiones partidistas que han empeorado durante años sobre los orígenes y la respuesta a la pandemia. Fauci se ha convertido en una figura polarizadora, incluso recibiendo amenazas de muerte que lo llevaron a solicitar seguridad.

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La Quinta Enmienda garantiza el derecho a una persona a negarse a responder a una autoridad, sobre la base de que esa respuesta podría incriminarla.

En su declaración inicial, Fauci afirmó que Paul tiene una "obsesión evidente con pedir que me procesen".

"La única conclusión a la que puedo llegar es que la única razón por la que me llama ante esta comisión es para incitarme a decir algo, lo que sea, que pudiera reivindicar sus repetidas promesas públicas de que yo termine, en sus palabras, 'tras las rejas'", sostuvo Fauci, y añadió que, aunque le duele hacerlo, sigue el consejo de su abogado al acogerse a la Quinta Enmienda.

Los republicanos lo acusan de mentir; los demócratas lo elogian

En la combativa audiencia, Paul y otros republicanos acusaron a Fauci de mentir en testimonios anteriores sobre los orígenes del coronavirus, algo que el veterano científico de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) ha negado enérgicamente. Los demócratas calificaron la audiencia como un intento con motivaciones políticas de tenderle una trampa a Fauci y elogiaron al científico por su trabajo durante la pandemia.

Con Fauci negándose a responder preguntas durante toda la sesión, Paul dominó la audiencia de aproximadamente tres horas, enumerando una letanía de acusaciones y preguntas detalladas sobre la pandemia.

"Hoy será la culminación de los 40 años de abuso de poder de Anthony Fauci en los NIH", dijo Paul. "La historia juzgará, pero los hechos tal como los conocemos ahora pintan un relato sórdido de deshonestidad, mal juicio y, en última instancia, la arrogancia, como el mundo nunca ha visto".

En un momento tenso de la audiencia, Paul expulsó de la sala al abogado de Fauci, David Schertler, después de que intentó hablar sin que se le diera la palabra. En un comunicado, Schertler dijo que la expulsión fue "indignante y demuestra la naturaleza completamente sesgada e infundada de este procedimiento". En otro comunicado, calificó las acusaciones de Paul contra Fauci como "falsas y vergonzosas".

Senadores demócratas elogiaron a Fauci y dijeron que no merecía el trato que estaba recibiendo.

"Esta audiencia está diseñada para tenderle una trampa", dijo la senadora Maggie Hassan, de New Hampshire.

Paul ha sostenido durante mucho tiempo que Fauci debería ser investigado penalmente basándose en su creencia de que el científico fue deshonesto en testimonios anteriores ante el Congreso.

El senador anunció hacia el final de la audiencia que el comité votará la próxima semana sobre si declarar a Fauci en desacato por negarse a responder preguntas. No dijo si impulsaría una remisión por desacato penal a fiscales federales u otro cargo.

Paul divulga parte del diario de Fauci

En los días previos a la audiencia, Paul divulgó más de 1.000 páginas del diario personal de Fauci que abarcan los años de la pandemia. Al señalar algunas notas sobre los primeros esfuerzos por entender cómo surgió el virus, Paul dijo en redes sociales que lo que Fauci "escribió en privado y lo que le dijo al país son dos historias diferentes".

Algunas de las entradas del diario —incluida la incertidumbre de Fauci en los primeros días de la pandemia, mientras científicos de todo el mundo se apresuraban a tratar de comprender el nuevo virus y la mejor manera de frenarlo antes de que pudieran crearse vacunas— ya se habían reflejado en unas memorias de 2024 y en entrevistas de la época.

Pero aun así han llamado la atención de personas que culpan a Fauci por los mandatos de uso de mascarillas, el cierre de escuelas y otras políticas que, según creen, vulneraron sus derechos mientras cientos de miles de personas morían.

Más temprano el miércoles, el presidente Donald Trump escribió en redes sociales que dejó de confiar en Fauci durante la pandemia porque sintió que el científico tomó malas decisiones sobre el uso de mascarillas, cierres y otros asuntos. Posteriormente le dijo a los reporteros que había visto toda la audiencia.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien ya era un activista antivacunas desde antes de entrar al servicio público, dijo en redes sociales que su departamento encontró las entradas del diario en propiedad del gobierno y se las entregó al comité.

Decenas de expertos en enfermedades defienden a Fauci

Varios científicos se apresuraron a defender a Fauci antes de la inusual audiencia, la segunda vez que el veterano científico de los Institutos Nacionales de Salud comparece ante el Congreso para hablar sobre los orígenes de la pandemia desde que dejó el gobierno en 2022. Aunque el COVID-19 lo dio a conocer a millones de estadounidenses, durante décadas guió al país a través de numerosos brotes, incluidos el VIH, el ébola y los ataques con ántrax de 2001, mientras asesoraba a siete presidentes.

En una carta pública, más de 150 expertos en enfermedades infecciosas y otros científicos escribieron que "no se ha producido ninguna evidencia creíble que respalde estos cargos absurdos" y que "instamos a nuestros representantes electos en el Congreso a detener estas cacerías de brujas".

Entre los temas discutidos en la audiencia del miércoles estuvo si diversas investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud en China pudieron haber desempeñado algún papel en la manera en que comenzó la pandemia.

Muchos científicos piensan que lo más probable es que el virus surgiera en la naturaleza y pasara de animales a personas, y que saliera a la luz cuando se propagó en un mercado de vida silvestre en la ciudad china de Wuhan. No hay nueva información científica que respalde que el virus pudiera haberse filtrado de un laboratorio, una teoría que Paul promueve. Un subcomité liderado por republicanos que estudió la cuestión en 2024 no encontró evidencia alguna que vinculara a Fauci con irregularidades.

Fauci ha dicho públicamente desde hace tiempo que estaba abierto a ambas teorías, pero que hay más evidencia que respalda el origen natural del COVID-19.

Los republicanos también han acusado a Fauci de mentir sobre si su agencia financió lo que se conoce como investigación de ganancia de función —la práctica de potenciar un virus en un laboratorio para estudiar su posible impacto en el mundo real— en un laboratorio de Wuhan.

Durante años, los Institutos Nacionales de Salud otorgaron subvenciones a una organización sin fines de lucro de Nueva York llamada EcoHealth Alliance, que utilizó parte de los fondos para trabajar con un laboratorio chino que estudiaba coronavirus comúnmente transportados por murciélagos. Pero la definición de ganancia de función abarca la investigación general y, en particular, experimentos especialmente riesgosos para aumentar la capacidad de virus con potencial pandémico de propagarse o causar enfermedad grave en humanos. Fauci ha subrayado anteriormente que usaba la definición de experimento riesgoso y que "sería molecularmente imposible" que esos experimentos con virus de murciélagos se hubieran convertido en el virus de la pandemia.

Trump, un republicano, pausó el año pasado parte de la investigación de ganancia de función financiada por el gobierno federal, y el martes, su administración anunció nuevas reglas para endurecer la supervisión.