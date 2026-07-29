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¿Fan de The Beatles? Habrá concierto homenaje en la CDMX

La Autoridad del Centro Histórico promueve la cultura con este evento musical gratuito.

Por El Universal

Julio 29, 2026 05:57 p.m.
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¿Fan de The Beatles? Habrá concierto homenaje en la CDMX
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      "Hey Jude", "Let It Be", "Yesterday" y otros clásicos de The Beatles volverán sonarán en el Centro Histórico de la Ciudad de México con un concierto homenaje dedicado al cuarteto de Liverpool.


      La presentación se realizará el próximo domingo 16 de agosto y será de entrada gratuita para todo el público.

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      El Tlahuac Fest, en su formato sinfónico, comenzará a las 14:00 horas en la Plaza Manuel Tolsá, ubicada en Tacuba 8, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, cerca del Museo Nacional de Arte (MUNAL).
      El concierto estará a cargo de Los Big Bens, una agrupación mexicana de rock reconocida por sus homenajes a Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.
      Durante la presentación no faltarán clásicos como "Here Comes the Sun", "All You Need Is Love" y "Yellow Submarine".
      La actividad es organizada por la Autoridad del Centro Histórico (ACH).
      ¡Acude y no te pierdas esta experiencia!", se lee en la cuenta de Instagram del ACH.

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