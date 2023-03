En los últimos años, surgió un problema público que no se le ha puesto la atención que requiere, el uso de los teléfonos celulares; su importancia aumenta cada día más. Se han convertido en un instrumento muy útil debido a que facilitan la comunicación entre personas; además, cuentan con distintas aplicaciones que facilitan diversas labores cotidianas; pero su empleo produce algunos efectos negativos en el comportamiento social y en la salud de las personas. Basta con observar unos minutos y nos percatamos de su impacto en la vida cotidiana de las personas.

Los móviles tienen un papel muy importante en la vida de las personas, pero sobre todo en las y los jóvenes. Se espera que esta tendencia aumente. Sus contenidos de entretenimiento son una gran atracción para este grupo social, por lo que la televisión, como medio de distracción, ha disminuido su impacto social; incluso, el uso de las computadoras también ha caído. El smartphone y las tabletas digitales permiten realizar muchas de las acciones básicas de los ordenadores, por lo que es común ver una película, tomar clases y conferencias en el celular.

Otros beneficios que se pueden destacar son: pueden ser utilizados para dar alertas sobre situaciones de emergencia como sismos, tráfico, accidentes y delitos. Las empresas y las instituciones educativas los emplean para mantener una comunicación efectiva y rápida, lo que ha contribuido al incremento de la productividad y un acceso más democrático al conocimiento; en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando haya buena señal de internet, se puede acceder a un curso, conferencia, presentación de libro, o simplemente platicar con los amigos.

Entre los efectos negativos están: reduce considerablemente la interacción física en las relaciones personales, grupos de amigos, familia, pareja. Las personas se distraen de la actividad que está realizando por usar el celular; lo cual afecta su productividad, o lo más grave provocan accidentes de tránsito con fatales consecuencias. Hacer dos cosas al mismo tiempo, está científicamente comprobado, no da un buen rendimiento en ninguna de las dos actividades que se están ejecutando. Ser esclavos de la tecnología también tiene sus efectos en la salud.

Para enfrentar los efectos negativos es necesario asumir una actitud social responsable en su uso, como no contestar llamadas o enviar mensajes al manejar el vehículo, cuando se está trabajando o tomando cursos; no hablar en voz alta cuando estamos en público; no utilizar tu celular en el cine, teatro ni bancos; no contester mensajes durante una reunión; pero sobre todo supervisar a los menores de edad, son quienes más riesgo están, ya que pueden llegar a interactuar con desconocidos e inducirlos a prácticas que ponen en riesgo su integridad.

Conclusión: En la sociedad contemporánea, el uso excesivo de los celulares contribuye a realizar diversas tareas de una manera fácil y rápida. Cada día salen al mercado nuevos modelos de telefonía más avanzados, que hacen la comunicación muy efectiva y productiva; sin embargo, su utilización excesiva puede llegar afectar las relaciones personales, la seguridad en la vía pública. Se requiere hacer un empleo más responsable, de tal manera que proteja nuestras vidas, nuestro trabajo y actividades escolares. Es ya un problema público que requiere atención inmediata. Próxima colaboración: 05 de abril de 2023.

