Mi estimado lector, ya en otros momentos he escrito de ciudades inteligentes, es un tema que me apasiona y me llama mucho la atención. Pero permítame iniciar con la siguiente pregunta: ¿qué es una ciudad inteligente? Son ciudades que buscan incrementar la calidad de vida a sus habitantes, cuidando la gestión de los recursos naturales con una perspectiva de largo plazo, es decir, que también sea una ciudad sostenible.

Este tipo de ciudades se caracteriza, principalmente, por lo siguiente: La primera, la infraestructura, las comunicaciones, el capital humano y la inversión social coexisten de manera armónica con un desarrollo económico sostenible. Hay que cuidar que el desarrollo demográfico y el desarrollo económico se vea con perspectiva sostenible. Muchas ciudades requieren nueva infraestructura ante el crecimiento de la población, pero que este crecimiento se vea con la perspectiva de evitar contaminación, por ejemplo: uso de energías limpias, como alumbrado público con celdas solares; rehusó del agua para el riego de jardines; creación de infraestructura para caminar y recorrer las ciudades, como calles peatonales, donde se oculten los cables de diverso uso; infraestructura para contar con ciclovías en el centro de la ciudad, y lugares de renta de bicicletas, entre otros.

Segunda característica, empleo de nuevas tecnologías; como el caso que ya están usando en diversas ciudades como el caso de la electromovilidad, con el fin de no contaminar, utilizar transporte público y privado que funcione con energía eléctrica, como autobuses que operen así o con energía solar, trenes rápidos, bicicletas y otros aparatos eléctricos. O como el caso de edificios que cuentan con iluminación inteligente que enciende y se apaga cuando pasas o que está programada para encender y apagarse en ciertos horarios. El caso de la geolocalización instantánea para contar con servicios de transporte público más eficientes, y conocer en que parte vienen y poder saber el momento de abordarlos.

La tercera, mejorar la calidad de vida y gestionar la sustentabilidad de los recursos naturales; medición de la contaminación ambiental e hídrica, y darlo a conocer, así como tomar medidas orientadas a la ciudadanía para su prevención.

La cuarta, un proceso de mejora constante frente a los cambios tecnológicos que pueden ocurrir en las ciudades. Es decir, como gobierno de una ciudad debemos conocer todas las nuevas tecnologías o estrategias impulsadas por ciudades más avanzadas para poder mejorar la ciudad. Tener la disponibilidad política y financiera para poder implementarlos, según se requiera.

Y la última, característica, que no la menos importante, se requiere el compromiso de la ciudadanía en relación con los cambios que requieren las ciudades y para adaptarse al cambio, no solo se requiere una participación activa de la ciudadana, sino el compromiso de tomar medidas que impliquen sostenibilidad para el futuro.

Lo anterior requiere un gran compromiso de los gobiernos de las ciudades, pero sobre todo de la ciudadanía que las habita para poder impulsar los cambios y la sostenibilidad para las generaciones futuras, ¿cuál es su opinión, mi estimado lector?

