Democracia y poder

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Para que el pueblo ´tenga poder´ (en serio)

la condición irrenunciable es que el pueblo impida cualquier poder ilimitado".

Giovanni Sartori, ¿Qué es la democracia?

La presidenta Sheinbaum descalificó el cambio de perspectiva de S&P Global Ratings para la deuda soberana de México de estable a negativa: "Le vamos a dar la vuelta para que se dé cuenta que se equivocó", dijo el 14 de mayo. El 21 Moody´s Ratings recortó a Baa3 la calificación de esta deuda. Supongo que la mandataria afirmaría que también se equivocó.

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Lo mismo ocurre con las calificaciones de las instituciones internacionales que miden la calidad de la democracia. Mientras Sheinbaum sostiene que el nuestro es "el país más democrático sobre la faz de la Tierra", V-DEM de Suecia plantea que México está sufriendo una "autocratización" y que no es ya una verdadera democracia. En su informe de 2026 nos califica de "autocracia electoral". "El giro autocrático" empezó tras la elección de López Obador en 2018, apunta V-DEM, pero "México es una autocracia electoral desde 2024".

No es solo V-DEM. En 2005 Freedom House daba a México 80 puntos sobre 100 en su Índice de Libertad. Para 2025 le otorgó ya solo 58 y lo consideró un país "parcialmente libre". En 2006 el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit nos concedió 6.67 puntos sobre 10 para calificarnos como una "democracia defectuosa". Ahora, nos ha degradado a "régimen híbrido" con solo 5.4 puntos.

La presidenta Sheinbaum podrá decir que, como las calificadoras financieras, todas las calificadoras de la democracia se equivocan. El hecho de que en México se elija a los jueces en las urnas, con el apoyo de los acordeones de Morena y el gobierno, nos convierte en la nación más democrática del mundo.

La verdad, sin embargo, es que no se puede negar el deterioro democrático de nuestro país. López Obrador destrozó los contrapesos institucionales al poder y colonizó el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral para otorgar a la 4T mayorías calificadas en las dos cámaras del Congreso en violación a los límites impuestos por la Constitución.

Hoy el gobierno-Morena se apresta a asestar un nuevo golpe a la democracia. Una supuesta ocurrencia del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, que aplaudió al día siguiente la presidenta, permitiría la anulación de comicios en México por "injerencias del extranjero" ya sea de propaganda, financiación o vulneración del territorio.

No es inusitado que las organizaciones políticas o gobiernos de un país expresen sus preferencias por algún contendiente en una elección extranjera. Podemos, el partido español de extrema izquierda, respaldó a Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela y a López Obrador en México. El diario El Confidencial de España publicó en 2020 documentos que presuntamente mostraban que Podemos había desviado 308 mil euros de fondos públicos españoles a operadores políticos de López Obrador. Dolores Padierna de Morena y otros legisladores respaldaron a Hillary Clinton en 2016 en la campaña contra Donald Trump. López Obrador, siempre listo a intervenir en los asuntos de otros países, criticó a Javier Milei en la campaña argentina de 2023, y cuando triunfó en las urnas declaró que el pueblo argentino se había metido un autogol.

Establecer que una injerencia extranjera, pero no una del narco, sería causal de anulación de una elección pondría en riesgo casi cualquier resultado. Las reglas que se proponen dan una absoluta discrecionalidad a las autoridades electorales controladas por la 4T. El propósito de la iniciativa no es evitar las injerencias extranjeras, sino anular los triunfos de la oposición.

Citaciones

La FGR ha citado a la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, a comparecer "en calidad de testigo" en el caso de los agentes de la CIA mientras que al morenista Rubén Rocha Moya ha sido citado a "rendir entrevista". La imparcialidad de la FGR será examinada con lupa.

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