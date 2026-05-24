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Historias de la creación del mundo.

Dijo Adán:

-Mete la panza, Señor. Ahí viene Miguel Ángel.

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Dijo Adán:

-Señor: ya hiciste el girasol. Ahora te falta nada más hacer el sol.

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Dijo Adán:

-Cuántos sacrificios debe hacer la gallina, Señor. Para compensarla debías hacer al gallo.

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Dijo el Señor:

-Ay, Adán. Si he sabido que ibas a ser tan necio, mejor no te habría hecho.

¡Hasta mañana!...