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Preguntas y respuestas
Historias de la creación del mundo.
Dijo Adán:
-Mete la panza, Señor. Ahí viene Miguel Ángel.
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Dijo Adán:
-Señor: ya hiciste el girasol. Ahora te falta nada más hacer el sol.
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Dijo Adán:
-Cuántos sacrificios debe hacer la gallina, Señor. Para compensarla debías hacer al gallo.
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Dijo el Señor:
-Ay, Adán. Si he sabido que ibas a ser tan necio, mejor no te habría hecho.
¡Hasta mañana!...