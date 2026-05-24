Firma de Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea

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La firma del Acuerdo Global Modernizado (AGM) entre México y la Unión Europea el pasado 22 de mayo de 2026 marca un punto de inflexión en nuestra política exterior. Este hecho histórico fue encabezado por la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. En un contexto global de alta volatilidad, este acuerdo sustituye y supera al tratado original del año 2000, adaptando la alianza estratégica a las exigencias tecnológicas, climáticas y de cadenas de suministro del siglo XXI.

El objetivo principal del AGM es diversificar la economía mexicana y blindar el acceso preferencial recíproco a un mercado europeo de 450 millones de personas. Este acuerdo se divide en tres grandes ejes: diálogo político para institucionalizar cumbres presidenciales recurrentes, foros parlamentarios bilaterales y mecanismos de seguridad internacional basados en la defensa de los derechos humanos; cooperación para promover el desarrollo inclusivo, la transferencia de ciencia y tecnología, y la inversión conjunta en transición energética para mitigar el cambio climático; y la relación económica que regula el intercambio de bienes, la protección mutua de inversiones, los servicios de vanguardia y la economía digital.

La firma del AGM abre una ventana de alta competitividad que se respalda en cifras de intercambio comercial sólido, las cuales superaron los 88 mil millones de dólares durante el último año fiscal. La Secretaría de Economía prevé un crecimiento en las exportaciones mexicanas hacia la Unión Europea hasta en un 50% hacia el año 2030, el sector del campo es el mayo ganador, con la eliminación de aranceles para carne de cerdo, quesos, chocolates, productos avícolas pastas y frutas en conserva. Por su parte, se suscribió también el Acuerdo Comercial Interino que activa de manera paralela una inversión inicial europea de 5 mil millones de euros bajo el plan estratégico de conectividad global de la Unión Europea. El AGM incorpora en su contenido la flexibilización de trámites aduaneros y sanitarios, permitiendo que más de 45,000 pequeñas y medianas empresas europeas y mexicanas se integren a las cadenas globales de valor.

No obstante, el acuerdo también plantea desafíos estructurales importantes para el panorama nacional, comenzando por una disparidad competitiva que exigirá un gran esfuerzo de adaptación para los pequeños productores agrícolas frente a los subsidios europeos. Asimismo, las pautas ambientales alineadas al Acuerdo de París demandarán actualizaciones técnicas y operativas sustanciales que la industria local deberá financiar de forma paulatina. En el plano corporativo, los costos asociados a las certificaciones sanitarias internacionales podrían limitar la participación inicial de las pequeñas empresas, mientras que la apertura en los esquemas de compras públicas intensificará la competencia para los proveedores locales frente a firmas europeas, acentuando una brecha tecnológica donde el reto de México será transitar de ser un receptor digital a un desarrollador de vanguardia.

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Frente a estos retos, es viable implementar políticas de acompañamiento y fomento que ayuden a los sectores nacionales a aprovechar las nuevas reglas del juego. Esto implica diseñar esquemas de financiamiento tecnológico para modernizar el campo frente a la competencia externa, establecer laboratorios públicos de certificación que faciliten el acceso de las pequeñas empresas al mercado europeo, y otorgar incentivos fiscales que apoyen la transición ecológica de la industria. Asimismo, resultará clave impulsar consorcios locales para fortalecer la participación en licitaciones gubernamentales y crear centros de transferencia tecnológica en las universidades. De esta manera, el fortalecimiento de las capacidades internas permitirá equilibrar las condiciones y consolidar una relación comercial plenamente equitativa.

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