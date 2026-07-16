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¿Dónde está el piloto?

Por Sergio Sarmiento

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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      "Si no le tienes 

      confianza al piloto, no vayas".  

      Denzel Washington

      La FGR reconoció finalmente uno de sus errores más importantes: tuvo en sus  manos al piloto del vuelo que trasladó a El Mayo Zambada a Estados Unidos para ser  detenido el 25 de julio de 2024, pero lo entregó al gobierno estadounidense el 12 de  agosto de 2025, en una de esas ilegales entregas de reos con las que la presidenta  Sheinbaum buscaba congraciarse con Donald Trump. La FGR explicó ayer en un comunicado que el 8 de febrero de 2025 detuvo en  un operativo en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, a Mauro Alberto "N" o Alejandro "N",  alias "Jando", quien se identificó con otro nombre, pero cuya verdadera identidad fue  revelada por "pruebas periciales". Mauro Alberto Núñez Ojeda era integrante del Cártel  de Sinaloa. Si bien la presidenta Sheinbaum afirmó ayer que "la entrega de delincuentes a  Estados Unidos se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad  Nacional", y achacó al Consejo Nacional de Seguridad, sin su participación, la decisión  de quiénes serían entregados, en ningún punto de esa ley se otorga al Estado la  facultad de entregar a reos mexicanos a autoridades de otros países sin juicio previo de  extradición. Esto no es una mera formalidad. El gobierno mexicano violó la legislación  mexicana en estas entregas de reos a Estados Unidos. Llama la atención que el gobierno mexicano haya podido identificar al Jando con  tanta precisión con sus pruebas periciales que el 11 de febrero de 2025, tres días  después de su captura, el secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch,  declaró en la mañanera que "esta persona, en efecto, es piloto de confianza del líder de  la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue  entregada en Estados Unidos". Sabían que Jando era piloto de Iván Archivaldo  Guzmpan, jefe de los Chapitos, el grupo que se llevó a El Mayo, pero no se les ocurrió  que pudiera haber trasladado a El Mayo a Nuevo México. Según el comunicado de ayer de la FGR, "en junio de 2026 la actual titular de la  FGR y su equipo encontraron en las carpetas indicios en coincidencia de voz y huellas  dactilares con el piloto que trasladó el 26 de junio de 2024 [sic] a Ismael "N" y Joaquín  "N" de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, Estados Unidos". Me imagino a la fiscal  Ernestina Godoy revisando las carpetas de investigación dos años después y  encontrando, ¡oh sorpresa!, estas coincidencias. Pero qué tan descuidados pueden ser  en la FGR que ponen en su comunicado que el traslado fue el 26 de junio cuando tuvo  lugar el 25 de julio de 2024. Al leer el documento de la FGR me da la impresión de que no encontraron al  piloto porque no había piloto en la investigación. Si sabían en febrero de 2025 que  Jando era el piloto de confianza del "líder" de los Chapitos, ¿cómo suponer que no se  les ocurrió comparar los biométricos con los del piloto que llevó al Chapito Joaquín  Guzmán López a la misión más importante y peligrosa de su vida, el secuestro y  traslado de El Mayo a Estados Unidos para entregarlo a cambio de protección? Cuando la presidenta Sheinbaum se queja de que Estados Unidos no ha  entregado información sobre el traslado de El Mayo o que no ha sometido pruebas para  justificar la detención y extradición de Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y los otros  ocho de Sinaloa, lo lógico es pensar que más bien ha sido la FGR la que ha fracasado  en sus investigaciones. No sé quién haya sido el responsable, pero si fue el fiscal de  asuntos relevantes, Ulises Lara, habría sido una muy buena razón para despedirlo.   María del Pilar  La grabación difundida por el periodista Héctor de Mauleón revela que la gobernadora  de Baja California, Marina del Pilar Ávila, estaba dispuesta a informar lo que fuera,  incluso lo discutido en las mesas de seguridad, para obtener la reactivación de su visa  de Estados Unidos. Pero como es morenista, el régimen ha determinado que esto no  es una falta grave.  

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