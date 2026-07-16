¿Dónde está el piloto?

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"Si no le tienes

confianza al piloto, no vayas".

Denzel Washington

La FGR reconoció finalmente uno de sus errores más importantes: tuvo en sus manos al piloto del vuelo que trasladó a El Mayo Zambada a Estados Unidos para ser detenido el 25 de julio de 2024, pero lo entregó al gobierno estadounidense el 12 de agosto de 2025, en una de esas ilegales entregas de reos con las que la presidenta Sheinbaum buscaba congraciarse con Donald Trump. La FGR explicó ayer en un comunicado que el 8 de febrero de 2025 detuvo en un operativo en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, a Mauro Alberto "N" o Alejandro "N", alias "Jando", quien se identificó con otro nombre, pero cuya verdadera identidad fue revelada por "pruebas periciales". Mauro Alberto Núñez Ojeda era integrante del Cártel de Sinaloa. Si bien la presidenta Sheinbaum afirmó ayer que "la entrega de delincuentes a Estados Unidos se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional", y achacó al Consejo Nacional de Seguridad, sin su participación, la decisión de quiénes serían entregados, en ningún punto de esa ley se otorga al Estado la facultad de entregar a reos mexicanos a autoridades de otros países sin juicio previo de extradición. Esto no es una mera formalidad. El gobierno mexicano violó la legislación mexicana en estas entregas de reos a Estados Unidos. Llama la atención que el gobierno mexicano haya podido identificar al Jando con tanta precisión con sus pruebas periciales que el 11 de febrero de 2025, tres días después de su captura, el secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch, declaró en la mañanera que "esta persona, en efecto, es piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos". Sabían que Jando era piloto de Iván Archivaldo Guzmpan, jefe de los Chapitos, el grupo que se llevó a El Mayo, pero no se les ocurrió que pudiera haber trasladado a El Mayo a Nuevo México. Según el comunicado de ayer de la FGR, "en junio de 2026 la actual titular de la FGR y su equipo encontraron en las carpetas indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 26 de junio de 2024 [sic] a Ismael "N" y Joaquín "N" de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, Estados Unidos". Me imagino a la fiscal Ernestina Godoy revisando las carpetas de investigación dos años después y encontrando, ¡oh sorpresa!, estas coincidencias. Pero qué tan descuidados pueden ser en la FGR que ponen en su comunicado que el traslado fue el 26 de junio cuando tuvo lugar el 25 de julio de 2024. Al leer el documento de la FGR me da la impresión de que no encontraron al piloto porque no había piloto en la investigación. Si sabían en febrero de 2025 que Jando era el piloto de confianza del "líder" de los Chapitos, ¿cómo suponer que no se les ocurrió comparar los biométricos con los del piloto que llevó al Chapito Joaquín Guzmán López a la misión más importante y peligrosa de su vida, el secuestro y traslado de El Mayo a Estados Unidos para entregarlo a cambio de protección? Cuando la presidenta Sheinbaum se queja de que Estados Unidos no ha entregado información sobre el traslado de El Mayo o que no ha sometido pruebas para justificar la detención y extradición de Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y los otros ocho de Sinaloa, lo lógico es pensar que más bien ha sido la FGR la que ha fracasado en sus investigaciones. No sé quién haya sido el responsable, pero si fue el fiscal de asuntos relevantes, Ulises Lara, habría sido una muy buena razón para despedirlo. María del Pilar La grabación difundida por el periodista Héctor de Mauleón revela que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, estaba dispuesta a informar lo que fuera, incluso lo discutido en las mesas de seguridad, para obtener la reactivación de su visa de Estados Unidos. Pero como es morenista, el régimen ha determinado que esto no es una falta grave.

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