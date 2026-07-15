In-D: Foreign Tongues, ¿el ocaso de la banda más grande?

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Cuando uno se detiene a pensar en el lanzamiento de Foreign Tongues, el nuevo álbum de los Rolling Stones, la primera reacción no debería ser musical. Debería ser biológica.

Los Rolling Stones representan, antes que cualquier otra cosa, un pequeño milagro de la naturaleza. No únicamente porque siguen componiendo y grabando discos inéditos después de más de seis décadas de carrera. El verdadero asombro consiste en que Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood continúen respirando, subiendo a un escenario y conservando la inquietud creativa suficiente para desafiar la lógica de una industria que suele jubilar a sus artistas mucho antes de que lleguen a los ochenta años.

Cuando apareció Hackney Diamonds en 2023, muchos pensamos que sería la despedida definitiva. Parecía el cierre perfecto para una historia irrepetible. Sin embargo, apenas tres años después, los Stones vuelven a sorprender con un nuevo trabajo de estudio que demuestra que la creatividad no siempre entiende de calendarios ni de actas de nacimiento.

Pero junto con el entusiasmo aparece inevitablemente una pregunta: ¿queda combustible para una gira mundial?

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Hasta ahora no existe un anuncio oficial de un tour que acompañe al álbum. Y es imposible no preguntarse si el mayor desafío para la banda ya no consiste en escribir nuevas canciones, sino en afrontar el enorme desgaste físico que representa recorrer el planeta ofreciendo conciertos de dos horas. Resulta curioso que, por primera vez en la historia del grupo, la mayor incógnita no sea la calidad del material, sino la resistencia del cuerpo.

Quizá esa sea la mayor victoria de los Stones: haber llegado a un punto donde el talento sigue estando ahí, mientras el tiempo obliga a negociar con la realidad. Sin embargo, Foreign Tongues también abre otra conversación igual de fascinante: la de la tecnología.

Parte del disco incorpora grabaciones de batería realizadas por Charlie Watts antes de su fallecimiento. Gracias a las herramientas modernas de producción fue posible rescatar ese material, limpiarlo, integrarlo y permitir que Charlie siga formando parte del sonido de la banda incluso después de su muerte. Hace apenas unas décadas aquello habría sido prácticamente imposible.

Entonces la historia de los Rolling Stones adquiere una dimensión casi filosófica. La banda nació en una época donde grabar un disco implicaba enormes estudios analógicos, cintas magnéticas, procesos completamente mecánicos y una industria que todavía funcionaba con reglas del siglo XX. Hoy, esos mismos músicos publican álbumes producidos con herramientas digitales, distribución en plataformas de streaming, inteligencia artificial aplicada a procesos de restauración de audio y una tecnología capaz de reconstruir interpretaciones con una precisión impensable para quienes comenzaron tocando blues en pequeños clubes londinenses.

Pocas agrupaciones pueden presumir haber recorrido semejante viaje tecnológico sin dejar de ser relevantes. Y precisamente por eso resulta inevitable preguntarse cómo será el verdadero final de los Rolling Stones.

Tal vez nunca exista un final en el sentido tradicional para Sus Satánicas Majestades.

Ya hemos visto a ABBA regresar mediante avatares digitales capaces de ofrecer conciertos sin la presencia física de sus integrantes. Kiss anunció un futuro similar para mantener vivo su espectáculo. Soda Stereo consiguió emocionar a miles de personas incorporando la imagen holográfica de Gustavo Cerati durante parte de su homenaje. Los Stones podrían recorrer alguno de esos caminos.

Quizá dentro de algunos años veamos un espectáculo construido mediante hologramas, tecnología inmersiva o avatares digitales que permitan seguir disfrutando de sus conciertos sin exigir el esfuerzo físico de una gira mundial.

Quizá la inteligencia artificial termine convirtiéndose en una herramienta capaz de preservar, organizar y hasta completar ideas musicales que la propia banda dejó inconclusas. O quizá nada de eso ocurra. Tal vez decidan simplemente detener la maquinaria cuando llegue el momento. Pero incluso esa decisión ya pertenece a una generación distinta.

Porque los Rolling Stones son una de las pocas bandas que han vivido prácticamente toda la evolución tecnológica de la música moderna. Nacieron cuando la televisión era en blanco y negro, sobrevivieron al vinilo, al casete, al CD, a la descarga digital, al streaming y hoy alcanzan una época donde la inteligencia artificial comienza a modificar la forma en que se crea, restaura y consume la música.

Pocas carreras artísticas abarcan un periodo tan extraordinario de la historia humana. Por eso Foreign Tongues vale mucho más que por sus canciones. Representa el privilegio de presenciar el último capítulo de la banda de rock más importante que ha existido. Somos contemporáneos del cierre de una historia que comenzó cuando el hombre ni siquiera había llegado a la Luna y que hoy continúa escribiéndose en plena era de la inteligencia artificial.

Hay algo profundamente hermoso en esa imagen. Un grupo nacido en un mundo completamente analógico sigue encontrando nuevas formas de dialogar con un futuro dominado por algoritmos. Y mientras el resto del planeta intenta descubrir hasta dónde llegará la inteligencia artificial, los Rolling Stones nos recuerdan que ninguna tecnología, por revolucionaria que sea, puede reemplazar el impulso humano que da origen a una gran canción.

Quizá algún día existan avatares, hologramas o sistemas capaces de mantener viva la marca de los Stones durante décadas. Es posible que la tecnología prolongue su presencia mucho después de que el último amplificador se apague. Pero el verdadero milagro ya ocurrió. Y consiste en que, contra toda lógica, seguimos viviendo en una época donde los Rolling Stones todavía respiran y tienen ánimo para sentarse a componer música nueva.