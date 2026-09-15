El Paquete Económico para el 2027 y Ley Inquilinaria

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Un hombre fuerte ama, no posee. Un hombre fuerte es sincero, no cruel. Un hombre fuerte guía, no manda. Un hombre fuerte perdona, no humilla. Un hombre fuerte entiende, no juzga.

En días pasados se presentó ante el Congreso de la Unión, por parte del Gobierno Federal el Paquete Económico para el 2027 (La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos), en el cual se plantean las condiciones con las qué se trabajará el año entrante. Dentro de estas condiciones hay un tema muy sensible que es el pago de los intereses de la deuda pública el cual está estimado en $ 1.57 BILLONES DE PESOS. Se proyecta un crecimiento del PIB de entre 1.5 % y 2.5 % y un gasto público total de $ 10.63 BILLONES DE PESOS, sin crear nuevos impuestos ni aumentos a las tasas generales.

Los principales puntos en este Paquete Económico 2027 son: El crecimiento de la economía basado en el mercado interno y una mayor recaudación tributaria. En medidas fiscales se fortalecerá la recaudación mediante revisión de límites a deducciones, pérdidas fiscales y restricciones en el acreditamiento del IVA, sin nuevos gravámenes generales. Un punto muy importante es el gasto en el bienestar ya que en esta ocasión se plantea prioridad de los recursos económicos para programas sociales, salud, educación y seguridad. Hay que tener presente que estos últimos temas durante el 2026 no fueron prioritarios en el gasto público. Para infraestructura dentro del país se contemplan asignaciones en obras prioritarias, donde yo insisto la urgencia de la ampliación de la carretera 57 (México-Nuevo Laredo) donde circula el 90 % de nuestras exportaciones e importaciones de EEUU y Canadá.

Los principales conceptos son: crecimiento económico estimado del 1.5 % al 2.5 %. Inflación 3 %. Tipo de cambio promedio $ 17.9 pesos. Precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo $ 61.8 dólares el barril de 40 galones. La tasa de interés de CETES a 28 días en promedio 6.1 %. Se estima un crecimiento en el ingreso del ISR del 7.13 %, así mismo, un 11.26 % de mayor ingreso en IVA. Por concepto de IEPS se espera un ingreso mayor del 8.77 % en relación al 2026. En comercio exterior podrá darse una baja del 8.7 % y en otros conceptos una disminución del 10.4 %. Esta iniciativa estima ingresos presupuestales de $ 10.64 BILLONES DE PESOS frente a $ 10.19 BILLONES DE PESOS autorizados para el 2026. Es muy importante el apoyo a conceptos prioritarios que actualmente lo requieren como lo son: salud, educación, seguridad y programas sociales. Es urgente el apoyo real al sector productivo que es el generador de riqueza y bienestar en cualquier nación, en especial a la micro, pequeña y mediana empresa que son los generadores del 98 % del empleo en el país.

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NOTA- Se prepara una nueva Ley Inquilinaria donde se marca un tope al incremento anual de las rentas en vivienda. Este límite está señalado como la inflación anual que dicte el INEGI, sin embargo, esta inflación no es la real (la de la calle) ya que está analizada con determinado número de productos donde no tiene prioridad la Canasta Básica Alimentaria, que esta sí es la que afecta directamente a las familias. Los incrementos a las rentas en comercios no presentan en este proyecto un tope, ya que se manejan con oferta y demanda, sin embargo, en la vivienda sí se verá lesionada la adquisición de la misma ya que en su mayoría la adquisición de este bien, una familia lo señala como un patrimonio para sus hijos y al verse limitado su incremento en la renta se podrá desanimar la adquisición de la misma. Es indispensable que los legisladores que analicen ese proyecto de ley conozcan de la materia y no se maneje como promoción política en este momento.

P.D. NO PODEMOS ELEGIR LOS

TIEMPOS EN LOS QUE NOS TOCA VIVIR;

LO ÚNICO QUE PODEMOS HACER ES

DECIDIR QUÉ HACER CON EL TIEMPO

QUE SE NOS HA DADO.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! SEPTIEMBRE DEL 2026.