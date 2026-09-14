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Explosión en planta de sal de Jáltipan deja tres muertos

La explosión ocurrió en un pozo de salmuera con diésel en la planta de PMV Minera en Jáltipan.

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 09:11 p.m.
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Explosión en planta de sal de Jáltipan deja tres muertos
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      VERACRUZ, Ver., septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Tres personas muertas han dejado, hasta ahora, una explosión al interior de una planta de sal en el sur de Veracruz.

      Explosión planta sal PMV Minera Jáltipan

      Los hechos ocurrieron la tarde de hoy en un pozo de salmuera con diésel al interior de la planta de sal de PMV Minera ubicada en el municipio de Jáltipan, donde la explosión generó alarma entre la población.

      La Secretaría de Protección Civil estatal reportó que, de acuerdo con el reporte preliminar, tres personas fallecieron y una más resultó lesionada, quien fue trasladada a un hospital para recibir valoración y atención médica.

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      Acciones de la autoridad y respuesta local

      Fuerzas de tarea de las secretarías de Protección Civil y Seguridad Pública, en coordinación con autoridades municipales de Jáltipan, Chinameca y Acayucan, se trasladaron al punto del incendio, el cual puede observarse varios kilómetros a la redonda.

      En el sitio se mantiene un puesto de mando para coordinar las labores de emergencia, mientras las fuerzas de tarea realizan los trabajos correspondientes y mantienen acordonada el área.

      El incendio permanece activo y es atendido por los equipos de emergencia.

      El Gobierno del Estado informó que no existe población cercana al punto del incidente ni riesgo inmediato; sin embargo, exhortó a la ciudadanía a no acercarse al lugar y permitir el desarrollo de las labores de emergencia.

      Previamente, el alcalde, Gildardo Maldonado había confirmado la explosión y solicitado ayuda de la ciudadanía al asegurar que se reportaban muertos y heridos en la zona.

      "Soy el alcalde de Jaltipan, para la ciudadanía de nuestro municipio: hubo una explosión en una planta de sal, acabo de traer un lesionado con quemaduras muy graves; la ciudadanía, los que puedan y tengan algún curso de primeros auxilios los necesitamos, acérquense al Palacio Municipal", dijo en una videograbación difundida en sus redes sociales.

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