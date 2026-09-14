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Irán ilumina Torre Azadi con colores de la bandera mexicana

El gesto simboliza respeto y amistad entre Irán y México, tras el acercamiento durante el Mundial de Futbol 2026.

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 09:09 p.m.
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Irán ilumina Torre Azadi con colores de la bandera mexicana
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- La embajada de Irán en México anunció que, con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México, iluminará la Torre Azadi con los colores de la bandera mexicana.

      "Un símbolo de Irán se tiñe de México en honor a la Independencia", publicó la representación diplomática en su cuenta de X.

      Se trata, indicó la embajada, de "un gesto simbólico de respeto, amistad y solidaridad entre los pueblos de Irán y México".

      La Torre Azadi es uno de los monumentos más representativos de la capital iraní, Teherán, y es un símbolo de la modernización del país persa.

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      Al interior de la torre, diseñada por el arquitecto Hossein Amanat en 1966, hay un pequeño museo y un mirador.

      Gesto simbólico de amistad entre Irán y México

      Será la primera vez que en Irán se ilumine un monumento con los colores de la bandera mexicana y ocurre tras el acercamiento que se produjo entre ambos países durante el Mundial de Futbol, donde México acogió a la Selección iraní en Tijuana, después de que Estados Unidos le impusiera restricciones de visado y rechazara permitir que los jugadores pernoctaran en suelo estadounidense, pese a tener partidos allá.

      El gesto no pasó desapercibido para la Selección iraní, que se despidió con cariño de México.

      "Les agradecemos tanto por el amor que nos dieron, sufrimos por sus vecinos del norte muchas injusticias, pero nos hemos sentido acompañados por ustedes. Nuestro país también es su segunda casa y están las puertas abiertas para ustedes porque los queremos mucho. Lo de esta Copa del Mundo va a ser histórico en nuestras relaciones", señaló la delegación iraní.

      Contexto de tensión entre Estados Unidos e Irán

      El acercamiento se produce también en un contexto de tensión entre Estados Unidos e Irán, enfrentados en guerra desde febrero pasado, cuando fuerzas estadounidenses y de Israel lanzaron un ataque que acabó con la vida del ayatola Ali Khamenei y derivó en un conflicto que ha desestabilizado la economía, con los precios del petróleo a la alza tras la decisión iraní de cerrar el estrecho de Ormuz, por donde transitaba aproximadamente 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consume en todo el mundo.

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