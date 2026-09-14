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Lista parcial de ganadores de los Emmy 2026

Kate O´Flynn ganó mejor actriz de reparto en comedia y Allison Janney se unió al grupo de ganadoras.

Por AP

Septiembre 14, 2026 09:25 p.m.
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Lista parcial de ganadores de los Emmy 2026
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      Jean Smart, de "Hacks", sigue acumulando triunfos. Ganó su quinto Emmy consecutivo como actriz principal en una serie de comedia en la ceremonia de los Emmy del lunes por la noche.

      Es su octavo trofeo en total, lo que la empata con el récord histórico de intérpretes que comparten Cloris Leachman y Julia Louis-Dreyfus, y el lunes Allison Janney también se sumó al grupo. Smart se convirtió en la primera mujer en ganar el premio a mejor actriz por cada temporada durante toda la emisión de una serie.

      Premios destacados y ganadores principales

      Kate O´Flynn ganó el primer premio de la noche. Su victoria fue como mejor actriz de reparto en una comedia por "Widow´s Bay".

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      El Premio Humanitario Bob Hope fue entregado al actor Michael J. Fox.

      Diecinueve Premios Emmy se entregan el lunes en el Teatro Peacock, en el centro de Los Ángeles. El fin de semana pasado se anunciaron decenas de ganadores de los Emmy, incluida la presentadora Mariska Hargitay, que obtuvo dos trofeos.

      Lista parcial de ganadores en la 78.ª edición anual de los Premios Emmy

      Actor, serie de comedia

      Matthew Rhys, "Widow´s Bay"

      Actriz, serie de comedia

      Jean Smart, "Hacks"

      Actor, serie de drama

      Noah Wyle, "The Pitt"

      Actriz, serie de drama

      Rhea Seehorn, "Pluribus"

      Actor, serie limitada, antología o película

      Matthew Rhys, "The Beast in Me"

      Actor de reparto, serie de drama

      Tom Pelphrey, "Task"

      Actriz de reparto, serie de drama

      Allison Janney, "The Diplomat"

      Actor de reparto, serie de comedia

      Stephen Root, "Widow´s Bay"

      Actriz de reparto, serie de comedia

      Kate O´Flynn, "Widow´s Bay"

      Actriz, serie limitada, antología o película

      Sally Field, "Remarkably Bright Creatures"

      Reality o competencia

      "The Traitors"

      Programa de humor y variedades

      "The Late Show with Stephen Colbert"

      Dirección, serie de drama

      Saul Metzstein, "Slow Horses"

      Dirección, serie de comedia

      Hiro Murai, "Widow´s Bay"

      Guion, serie de comedia

      Katie Dippold, "Widow´s Bay"

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