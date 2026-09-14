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EE.UU. reconoce por primera vez que tiene armas de control espacial en órbita

El secretario Troy Meink destaca la necesidad de innovar ante amenazas militares en el espacio.

Por EFE

Septiembre 14, 2026 09:28 p.m.
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EE.UU. reconoce por primera vez que tiene armas de control espacial en órbita
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      Washington, 14 sep (EFE).- Estados Unidos reconoció este lunes por primera vez que la Fuerza Espacial estadounidense ha desplegado armas de "control espacial" en órbita, una capacidad que, según el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, está destinada a defender a las fuerzas estadounidenses frente a acciones hostiles de adversarios.

      Estados Unidos despliega armas de control espacial en órbita

      "Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios", afirmó Meink durante un discurso en la conferencia Air, Space and Cyber, celebrada en Maryland.

      El Departamento de la Fuerza Aérea confirmó en un comunicado que se trata de la primera vez que Meink reconoce públicamente que la Fuerza Espacial ha desplegado armas en el espacio.

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      Avances en programas espaciales y defensa

      La institución no detalló qué sistemas se encuentran en órbita, cuántos son ni cuándo fueron desplegados.

      Meink enmarcó el despliegue en la necesidad de responder al desarrollo de capacidades militares espaciales por parte de otros países y sostuvo que Estados Unidos debe incrementar su preparación ante amenazas que evolucionan rápidamente.

      "Debemos aumentar nuestro poder de combate e innovar más rápido que cualquier otro, de manera asequible", señaló.

      El secretario también anunció avances en otros programas espaciales estadounidenses, entre ellos el desarrollo de un sistema de interceptores basados en el espacio y una constelación destinada a detectar y seguir objetivos móviles desde órbita.

      Según Meink, Estados Unidos comenzará este mes los lanzamientos de esa constelación.

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