EE.UU. reconoce por primera vez que tiene armas de control espacial en órbita
El secretario Troy Meink destaca la necesidad de innovar ante amenazas militares en el espacio.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Washington, 14 sep (EFE).- Estados Unidos reconoció este lunes por primera vez que la Fuerza Espacial estadounidense ha desplegado armas de "control espacial" en órbita, una capacidad que, según el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, está destinada a defender a las fuerzas estadounidenses frente a acciones hostiles de adversarios.
Estados Unidos despliega armas de control espacial en órbita
"Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios", afirmó Meink durante un discurso en la conferencia Air, Space and Cyber, celebrada en Maryland.
El Departamento de la Fuerza Aérea confirmó en un comunicado que se trata de la primera vez que Meink reconoce públicamente que la Fuerza Espacial ha desplegado armas en el espacio.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Avances en programas espaciales y defensa
La institución no detalló qué sistemas se encuentran en órbita, cuántos son ni cuándo fueron desplegados.
Meink enmarcó el despliegue en la necesidad de responder al desarrollo de capacidades militares espaciales por parte de otros países y sostuvo que Estados Unidos debe incrementar su preparación ante amenazas que evolucionan rápidamente.
"Debemos aumentar nuestro poder de combate e innovar más rápido que cualquier otro, de manera asequible", señaló.
El secretario también anunció avances en otros programas espaciales estadounidenses, entre ellos el desarrollo de un sistema de interceptores basados en el espacio y una constelación destinada a detectar y seguir objetivos móviles desde órbita.
Según Meink, Estados Unidos comenzará este mes los lanzamientos de esa constelación.
no te pierdas estas noticias
EE.UU. reconoce por primera vez que tiene armas de control espacial en órbita
EFE
El secretario Troy Meink destaca la necesidad de innovar ante amenazas militares en el espacio.
Irán ilumina Torre Azadi con colores de la bandera mexicana
El Universal
El gesto simboliza respeto y amistad entre Irán y México, tras el acercamiento durante el Mundial de Futbol 2026.
Fundación Nobel confirma fechas para premios Nobel 2026
El Universal
Las sedes confirmadas para la entrega de premios Nobel 2026 incluyen la Real Academia Sueca y el Instituto Karolinska.