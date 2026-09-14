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Madres bloquean avenida en La Virgen; exigen transporte para estudiantes

Funcionaria de la SCT promete habilitar rutas necesarias para atender demanda estudiantil este martes.

Por Nallely González

Septiembre 14, 2026 10:00 p.m.
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Madres bloquean avenida en La Virgen; exigen transporte para estudiantes
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      Madres de familia de La Virgen, El Toro y El Volcán se manifestaron este lunes y bloquearon parcialmente uno de los carriles de la avenida principal de La Virgen, en protesta por la falta de transporte suficiente para sus hijas e hijos que acuden a distintos planteles educativos.

      Protesta de madres por transporte insuficiente

      Las manifestantes, madres de estudiantes de la secundaria Gregorio Téllez, CBTIS 121 y Conalep, señalaron que las rutas disponibles son insuficientes en número y horarios, además de que no llegan hasta algunas de las zonas más alejadas.

      Ante esta situación, explicaron que contrataron autobuses particulares para trasladar a los estudiantes. Sin embargo, denunciaron que, tras el regreso a clases, una mujer a quien identifican como encargada de la Ruta 4 acudió a algunas paradas y tomó fotografías de los menores cuando abordaban estos vehículos, para posteriormente reportarlos ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

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      Intervención de la SCT y compromiso de solución

      Las madres señalaron que retirar este servicio las deja nuevamente sin una alternativa, además de que algunos estudiantes deben bajar en zonas sin alumbrado público, lo que incrementa su preocupación por la inseguridad.

      Tras varias horas de protesta, acudió Patricia Isabel Muro Bueno, directora de Gestión Jurídica de la SCT, quien se comprometió a que este martes 15 de septiembre se habilitarán las rutas necesarias para atender la demanda.

      La funcionaria explicó que los autobuses particulares fueron retirados porque, según la dependencia, no contaban con la reglamentación, seguro ni permisos necesarios para prestar el servicio de transporte.

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