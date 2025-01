Estrategias del marketing Navideño 2024

Al parecer, los efectos negativos de la “Pandemia derivada del COVID 19” han pasado a mejor vida o mejor dicho los hemos dejado atrás, pues seguramente muchos de ustedes pudieron observar que, en estas fechas navideñas, los negocios se encontraban llenos, tanto aquellos que están en “Centros comerciales” como aquellos que están en diferentes zonas de las ciudades.

Otro punto de referencia fueron los restaurantes que también tuvieron afluencias de personas durante las épocas de posadas, tanto a nivel de empresas como en lo personal, familiar y de amistades.

No podemos dejar de un lado el giro turístico, que también se ha visto beneficiado, al registrarse incrementos sustanciales, en el uso de terminales terrestres, aeropuertos, y carreteras, de la mano de ocupación es hoteleras.

Sin embargo, me he topado con personas que no coinciden con mi puntos de vista en cuanto al incremento o saturación de personas dentro de los centros comerciales, incluso señalan que las “Ventas nocturnas”, ya no son como antes en donde podías estar comprando productos a las 2:00 a.m. y parecían las 8:00 p.m.

Sin embargo, me he topado con varios incrédulos que no coinciden conmigo en que la economía en general ya está recuperada, justificando que ni si quiera fueron a centros comerciales o fueron menos veces que en años anteriores, así que le empiezo a hacer preguntas que me ayuden a fortalecer mi teoría:

1.- ¿Compraste algún producto en línea?

2.-¿Cuántos productos compraste?

3.-¿Desde cuándo hiciste tu primer compra navideña?

4.-¿Con qué frecuencia pides productos alimenticios para alguna plataforma de “Delivery”?

5.-¿A parte de ti, alguien más utilizó plataformas similares para la adquisición de productos o servicios?

Cuando escucho las respuestas para estos cuestionamientos, no solo yo confirmo mi teoría, sino que los mismos incrédulos se dan cuenta que sus hábitos han cambiado de manera significativa y hoy en día compran en línea entre un 20% y un 40% del total de sus compras tanto para estas fechas como para sus compras habituales.

Si jugamos con estos números, quiere decir que las empresas que cuentan con “Tiendas On Line”, tal vez no tengan la misma afluencia de personas que antes en físico, sin embargo, sus ventas se han incrementado por las compras a través de Internet.

Pero esto no se debe solo a que las ventas On line, han incrementado su participación a nivel global, ya que hay un esfuerzo de marketing detrás de todo esto y se ve reflejado en los resultados de ventas. El estar presente en las redes sociales, así como en los canales tradicionales, activaciones, eventos especiales, etc. En sí, “Estrategias de Omnicanalidad” estructuradas de forma.

Haz un repaso mental y piensa en todos los anuncios que has visto durante esta temporada navideña, tanto de las empresas en las que compras normalmente, como aquellas que nunca has comprado, las que ni siquiera sabías que existían, en las que viste los productos que tenías planeado adquirir y en las que te presentaron productos que ni siquiera planeabas comprar y terminaste adquiriendo.

Tal vez estes pensando, eso no tiene nada que ver con marketing, sin embargo, quiero decirte que estas estrategias de marketing están desarrolladas con tal detalle, que te provocan comprar convencido(a) de que tu tomaste la decisión por cuenta propia y que nadie influyó en ti.

¿Cuál es la influencia del marketing

en los consumidores?

Hay un ejercicio que me gusta hacer con los jóvenes y les cuestiono, ¿Cuántos pares de tenis tienes? Y las respuestas son muy variadas, desde quien me ha dicho 3 pares hasta una persona que me dijo que tenía 32 pares de tenis, eso equivale a que puede usar un para cada 11 días y eso sin tomar en cuenta otro tipo de calzado, pero bueno este es un caso excepcional.

En promedio hemos encontrado que los jóvenes de un N.S.E. Medio (C) y Medio alto (C+) tienen alrededor de 8 pares de tenis y los más curios de todo es que la mayor parte de esos pares no los utilizan para hacer ejercicio, sino para salir de fiesta, caminar, pasear, estar en casa y estos hábitos son derivados precisamente por el marketing en donde te hacen ver que existen diferentes usos para este tipo de calzado que no necesariamente tienen que ver con el deporte.

En tú caso ¿Cuántos pares de tenis tienes y para qué los utilizadas cada uno?

Mail: l.gil@demcomkt.com

Twitter: @LuisGilOjeda