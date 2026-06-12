Federalismo: Vitamina para el desarrollo

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La fortaleza del federalismo es fundamental para el desarrollo político de nuestro país, entendido como una suma de esfuerzos, de intereses, de instituciones, de relaciones económicas, de practicas administrativas y normas jurídicas que se van incorporando en un proceso integral para fortalecer nuestra democracia y la armonización de políticas entre los tres niveles de gobierno. En este sentido ha sido la coordinación fiscal el pivote principal para afrontar y remontar los grandes desequilibrios regionales de la economía. Lo vemos en la experiencia municipal con nuestros 2 500 municipios, donde ya es una saña poder auditar a la mitad de los mismos; por ejemplo, poco se puede hacer sobre los 418 de usos y costumbres de Oaxaca.

Por las reformas realizadas a la propia Ley, han permitido cambios a pesar de la propia estructura nacional de la desigualdad, el costo ya vigente que en el siglo pasado hablaba de una década perdida para el desarrollo social y la crisis derivada de haber mantenido una serie de vicios y costumbres obsoletos para el México moderno. Ingresar a la modernidad significa contar con políticas de desarrollo más equitativas.

Hoy, la modernidad de nuestra materia de trabajo, ha significado disciplina fiscal, administración tributaria eficiente y esfuerzos de fiscalización correctos, en suma, finanzas sanas que permitan financiar la inversión productiva, particularmente fortaleciendo la política fiscal.

En ese contexto ha sido la Coordinación Fiscal uno de los escenarios donde mejor se manifiestan las inquietudes y los afanes de los servidores públicos federales, estatales y municipales para contribuir a perfeccionar nuestro sistema fiscal y al federalismo, han sido las reuniones de dicha Coordinación quienes han sido pilares para avanzar en la descentralización como motor de un nuevo estilo de desarrollo con equidad y la solidaridad. Esto es la unidad en la diversidad.

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Recuerdo hace muchos años, como nos mencionaba el Maestro Don Roberto Hoyo D´addona el avance en la Coordinación Fiscal empezaba ya a avanzar de manera notable. Me toco ser funcionario fiscal desde 1986 y desde ahí junto con mis colegas en las reuniones de la Comisión Permanente, escenario de trabajo donde nos reuníamos, no sólo para obtener mayores recursos para nuestros estados, sino fundamentalmente para fortalecer el federalismo fiscal. Estamos hoy ante una realidad en la cual la política fiscal es uno de los pilares de la modernización, no sólo para financiar mejor el gasto público, también como un elemento que contribuya al logro de una mayor equidad en la distribución de los recursos federales y sea un soporte del esfuerzo que se da en toda la Nación.

Desde que se creo el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 1978, también se introdujo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para aprovechar sus ventajas sobre el Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles (ISIM) cuyas características hicieron que el Secretario de Hacienda de aquella época el Maestro David Ibarra Muñoz hiciera la propuesta al ejecutivo federal para sustituir el ISIM por el IVA, que, en la realidad, con fines recaudatorios, es por supuesto un impuesto más eficiente pero que resulta regresivo, para la mayoría de la población con menores ingresos.

El INDETEC, como Órgano Técnico de la Coordinación Fiscal se ha fortalecido, tiene al día de hoy una serie de publicaciones como "Federalismo Fiscal", entre otras, y es una importante organización con sede en Guadalajara, que ha sido un gran apoyo para los estados y los municipios.

PD. He recuperado una serie de libros muy importantes: "La Economía de la Extorsión" de Luis de la Calle, "Con Dinero y sin Dinero" de Carlos Elizondo Mayer-Serra y "Los Buitres" de Carlos Burgueño.

brunodavidpau@yahoo.com.mx