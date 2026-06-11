Mundial de futbol 1986 (Parte II y última)

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"Me chiflaba un triste león, y en su chiflido decía:

¡Ay caramba, cómo son!

100 mil asistentes en la inauguración de la XIII Copa Mundial de Futbol en el Estadio Azteca, abuchearon con una rechifla monumental y clamando a todo pulmón: "culero", al Presidente de la República.

La euforia del Mundial de Futbol de hace cuarenta años, nada que ver con la indiferencia que hoy se vive y se siente en este Mundial gélido y con el componente brutal de división de la sociedad entre etiquetas peyorativas de "chairos y fachos", que se magnifica, ante la impresionante unidad del tejido social y la solidaridad de la población en la otrora Copa Mundial, hoy, la polarización social cerró las puertas al balón de futbol.

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Hace cuarenta años, el tema de -Narcos y Delincuencia Organizada-, aun no estaba del todo entendido en la sociedad, se conoció algo un año antes, en 1985, con el secuestro y asesinato de un agente de la DEA. El pueblo veía por televisión por primera vez a los narcos detenidos. Sujetos pintorescos y hasta salerosos ante las cámaras de televisión, un galán de rancho como Caro Quintero quien "raptó" a una chava del jet set tapatío y un viejito ondeado como "Don Neto", que parecía más un líder sindical que narco. Los "narcos" no eran un tema de inseguridad. Estaban controlados y manejados por el Estado.

El tema preocupante, es que por primera vez México reconoció que no contaba con instituciones de seguridad, profesionales, capacitadas, con Unidades de Inteligencia y de Reacción Inmediata-, como sí tenían casi todos los países que nos iban a visitar. Bueno, que tan mal estábamos que no había un sistema de Protección Civil, el terremoto nos encuero prácticamente y fue hasta el año siguiente 1986 previo al Mundial, que se oficializa un Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

¿Qué institución del Estado iba a salvaguardar a las selecciones de futbol, a mandatarios y jefes de Estado que asistirían al Mundial? No había ninguna institución policial civil en ese entonces y la orden fue, Estado Mayor Presidencial que se encargue, junto con la Policía Federal de Caminos.

Ante la incertidumbre de un ataque terrorista, la pregunta obligada era, ¿Existen Grupos de Reacción e Intervención Inmediata mexicanos? No. La Policía Federal de Caminos fue la primera un año antes del Mundial en crear y preparar al Escuadrón de Rescate y Operaciones Especiales (EROE). Y el Ejercito, creo la primera "Unidad de Fuerzas Especiales". Posteriormente la Policía Judicial del D.F., formó el Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI).

TAPANCO: El Mundial del 86, nos develó las carencias en materia de instituciones de seguridad de primer nivel que pudieran competir con cualquiera a nivel internacional en protección y profesionalismo. Las fuerzas armadas cargaron con todo el peso de la seguridad del Mundial, el Estado Mayor, la Policía Militar y la Policía Federal de Caminos por su parte, fue la escolta oficial con patrullas, convoyes, avanzada y retaguardia. La suerte estuvo de por medio, y la Virgen de Guadalupe, dicen algunos, no sucedió nada relevante en ese mundial, salió bien. La pregunta... ¿Será igual en este Mundial de Futbol 2026, la suerte nos sonreirá o ya se hastío hasta la virgencita?

X @franciscosoni