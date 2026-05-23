Enjambre de alcaldes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Esta semana que termina se dio a conocer la continuación de un fuerte operativo llevado a cabo por autoridades del gobierno federal e informadas por el secretario de Seguridad del gobierno de México, Omar García Harfuch.

En la presentación de los resultados del operativo, explicó el secretario que "en Morelos, particularmente en Cuautla y en municipios de la región oriente, se tuvo conocimiento de actividades de extorsión que afectaban directamente a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos, quienes enfrentaban amenazas, cobros de cuotas y presiones de grupos criminales que buscaban imponer control de esta manera".

Con diversas denuncias de la ciudadanía sobre actos de extorsión (exigencia de pagos ilegales, le llaman) o reportes de cierre de negocios, comenzaron las investigaciones para identificar quiénes, en esa zona del país, estaban cometiendo esos actos.

Las baterías del operativo en el área se intensificaron apenas en abril pasado, se incrementó el estado de fuerza y a la vez se amplió la inteligencia sobre esos hechos irregulares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estos hechos de abril permitieron que durante el mes de mayo se realizaran diversos operativos. El 6 de mayo en Yautepec detuvieron a 8 personas de "Los Linos" entre ellas uno de sus líderes conocido como "Don Ramón". Dice el secretario Harfuch que estos señores llevaban muchos años operando en el estado de Morelos. Y aquí es cuando uno se pregunta, ¿en qué andaba entonces el gobernador Cuauhtémoc Blanco? Fotografiándose con algunos de ellos y dejando pasar a los delincuentes a sus anchas por el estado. Y ahora resulta que lo quieren en Morena para buscar la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México con el lema: "Un Cuauhtémoc para la Cuauhtémoc". Le digo que ni Morena, ni el señor Blanco, tienen cara.

La célula desactivada se dedicaba a la extorsión, el homicidio, robo de vehículos, pero también al trasiego de droga proveniente de Centroamérica hacia Estados Unidos, con presencia en distintos municipios de la entidad. Ojo, este dato es bien importante porque nuevamente vemos a funcionarios metidos en hechos de narcotraficantes, en este caso, de todos los partidos políticos.

Los cateos más recientes se hicieron en 6 domicilios de Morelos y uno en Querétaro. ¿Detenidos? Agustín Toledano Amaro presidente Municipal de Atlatlahucan; Horacio Zavaleta Malacara, actual secretario del Ayuntamiento de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, Tesorero de Cuautla; Pablo Portillo Galicia, empresario de Cuautla y actual Oficial Mayor Del Municipio de Cuautla; Irving Sánchez Zavala; expresidente municipal de Yecapixtla y Arisbel Rubí Vázquez Amaro alias "Jefa", excandidata a la presidencia de Atlatlahucan. Hasta este momento permanece prófugo otro grande de esta estructura delincuencial que es Jesús Corona, el alcalde de Cuautla, y como me dijo un alto funcionario del gobierno federal: Para este sujeto "no habrá tregua" hasta que caiga.

Hasta el momento, este operativo que en lo macro se llama "Enjambre" y que tiene ramificaciones que vienen desde el Estado de México, ha dejado 20 alcaldes y exalcaldes detenidos por colaborar con la delincuencia organizada o, peor, ser la delincuencia organizada. Una vez más, muy bien por el gabinete federal que encabeza el secretario García Harfuch.

@ConFeregrino

(Periodista)