Inflación y crecimiento económico

Cercano al cierre del primer trimestre de este año 2023 (datos la 15 de marzo) la inflación anualizada en México se ubica en un 7.12 %, esto señala cuatro quincenas seguidas en disminución, lo cuál es una buena señal para lograr el cierre anual con un 5 % en este año. Dentro de la actividad económica se reportó un crecimiento del PIB del 0.3 % durante el pasado mes de febrero (INEGI) y con ello se vislumbra la posibilidad de crecer en 1.4 % durante este año. Dentro de las actividades económicas, la industria ha tenido un crecimiento más constante en las manufacturas y un posible crecimiento mayor dentro de la industria de la construcción. En el sector primario la agricultura y la ganadería continúan con números difíciles y la mayor crisis se espera con el pronóstico de sequía durante los próximos meses. El sector servicios aumentó en un 0.5 % durante el mes de enero y éste representa el 62 % del PIB en el país.

Este crecimiento indica una buena señal ya que han surgido factores como las altas tasas de interés que lesionan directamente al sector productivo con mayores costos financieros en su desarrollo. Con datos del Indicador General de la Actividad Económica (IGAE), el círculo de la recuperación económica está caminando ya que durante 53 meses de estancamiento de la economía mexicana se ve una ruta hacia un mejor comportamiento, tomando en consideración que debemos aprovechar la nueva política industrial de Estados Unidos para cambiar la ubicación de muchas de sus factorías instaladas en China y en otras naciones asiáticas, para así tener la oportunidad de reubicarlas en México (nearshoring), aunado esto a una transición energética dirigida a la generación de energía limpia (solar y eólica).

La volatilidad financiera en Estados Unidos y Europa, sí afecta en alguna medida los riesgos en la inversión productiva, tomando en consideración que aún se contempla la posibilidad de una leve recesión en la economía de la Unión Americana, lo cual nos afectaría ya que durante el año 2022 se le vendieron por parte del sector exportador mexicano la suma de US 550 mil millones de dólares y esto representa el 84 % del total de nuestras exportaciones. El mercado de autopartes en México, se valora en 30 mil millones de dólares anuales y el total del sector automotriz de exportación, representa el 25 % del gran total exportador. México es el 7º. mayor productor de automóviles en el mundo, con 3 millones 510 mil unidades durante el pasado 2022. China produjo 27 millones de unidades, Estados Unidos 10 millones y Japón 8 millones en el mismo lapso de tiempo. Las cifras están mejorando y esto es debido a una sinergia movida por las exportaciones y la inversión extranjera directa, la cuál continuará mientras se otorgue certeza al capital invertido. Eso se llama: Estado de Derecho.

