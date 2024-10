Inglaterra elimina de un plumazo la producción de energía eléctrica con carbón

Este mes de septiembre sucedió algo impensable los últimos 170 años de historia mundial cuando Inglaterra, que es la QUINTA ECONOMÍA DEL MUNDO, cerró su última CENTRAL ELÉCTRICA DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD POR MEDIO DE CARBÓN, con todas sus consecuencias sociales y laborales. Dicha central se encuentra estratégicamente en el centro del país, en Nottinghamshire, y llevaba en funcionamiento 142 años, cuando en nuestro país apenas empezábamos a conocer la existencia de la energía eléctrica, a pesar de ser la nación donde nació THOMAS ALVA EDISON, en Sombrerete, Zacatecas y que nunca se ha querido reconocer por parte de EU y el resto del mundo y nuestros gobiernos no han promovido el hecho.

Inglaterra, después de deber prácticamente su éxito económico y militar al CARBÓN, empieza a priorizar la ECOLOGÍA Y LA SALUD DE SUS HABITANTES sobre la ECONOMÍA Y LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE QUE RESPIRAN. Recordemos que el primer gran suceso y mortandad debido a la contaminación del aire precisamente por le emisión de CO2 como producto de la quema de carbón para calentar los hogares fue en Inglaterra en el año de 1952, cuando se produjo la llamada NIEBLA NEGRA, que mató en una sola noche a 35,000 habitantes de Londres. Así que exactamente 71 años después y producto de esa lección, los ingleses llegan al final de la utilización de carbón sólo en la producción de electricidad, como una consecuencia de las lecciones aprendidas. APRENDAMOS EN CABEZA AJENA¡!!!!!!

El ministerio de Energía británico, que es el equivalente a nuestra SECRETARÍA DE ENERGÍA, agradeció a los trabajadores que impulsaron el crecimiento económico de Inglaterra operando dicha planta. Al mismo tiempo que GREENPEACE y AMIGOS DE LA TIERRA celebran el cierre de operaciones y lo anuncian como un triunfo de las campañas contra la contaminación realizadas en ese país durante muchos años. Otras organizaciones como JUST STOP OIL condenan que hasta esta fecha se cierre algo que debió haber sucedido hace muchos años, ya que Inglaterra ha emitido más CO2 que todos los países petroleros del mundo y lo consideran como una vergüenza mundial. Los problemas consecuencia del cierre de la planta son que peligran más de 30,000 empleos directos por el cierre de operaciones de la central eléctrica y la negativa por parte del gobierno de emitir nuevos permisos para producción de gas y petróleo. El hecho es sólo un primer paso parcial, ya que seguirán utilizando carbón para la producción de acero y otras industrias, pero el significado es enorme por la propia historia del país. Muchos de los empleos perdidos se empezarán a reorientar a la producción de energías limpias como FOTOVOLTAICA, EÓLICA, NUCLEAR, etc.

Todo lo anterior va en línea con lo firmado -al igual que MÉXICO- en las convenciones mundiales, tratados y protocolos desde los años 60s del siglo pasado y concluyendo con el TRATADO DE PARÍS. Como nos dijeron hace poco nuestros vecinos de EU y CANADÁ, en las últimas discusiones con nuestro EXPRESIDENTE AMLO: “Los convenios se firman para cumplirse con todas sus consecuencias”, en este caso refiriéndose al T-MEC de Norteamérica.

Mientras eso sucede en Inglaterra, en nuestro México acabamos de escuchar dos declaraciones contrapuestas hasta cierto punto el 1 de octubre en la toma de posesión de CLAUDIA SHEINBAUM y que consisten por un lado en que se mantiene la producción de energía eléctrica en una rango de 54% por parte del Estado mexicano y 46 % por parte de empresas particulares, lo cual favorece precisamente la producción de electricidad por medio de CARBÓN y PETRÓLEO , y en el mismo acto declara que FAVORECERÁ LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA POR MEDIOS SUSTENTABLES, es decir SOLAR, EÓLICA, GEOTÉRMICA, etc. Démosle el voto de confianza por la segunda propuesta y observemos qué sucede en el inicio de su sexenio, ya que el anterior fue un auténtico desastre desde el punto de vista ecológico. Apoyemos desde nuestras casas esa medida y no esperemos a que todo lo haga el gobierno. ¿Cómo? Colocando paneles y calentadores solares en nuestras azoteas, utilizando vehículos híbridos o eléctricos, etc. Hagámoslo y pongamos la muestra al gobierno de que sí podemos y no sólo critiquemos y hablemos de más!!!!!!!!