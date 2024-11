Inicio de presiones a México por daños ambientales por medio del T-MEC

En una clara utilizacion de los TEMAS AMBIENTALES para presión de nuestros políticos, nuestros socios comerciales EE UU iniciaron un proceso de investigación al GOBIERNO DE MÉXICO por daños ambientales en la construcción del llamado TREN FANTASMA que cruzará desde el estado Mexicano de Sonora a el estado Americano de Arizona. Lo anterior bajo el argumento real de que fractura la ruta de migración del JAGUAR. Más en una utilizacion tramposa de nuestros socios y vecinos, se les olvida que al construir el famoso MURO DE TRUMP en la misma zona ellos tambien obstruyen la ruta de migración no sólo del jaguar si no de todos los demás mamíferos que cruzan el DESIERTO DE SONORA, que es como se clasifica ese tipo de desierto que pertencen a Mexico y a EE UU. En dicha utilización de temas ambientales no se menciona que en la migración del jaguar, actualmente solo se tiene detectado un solo ejemplar de jaguar que cruza la frontera y que incluso es conocido a ambos lados de la frontera como EL JEFE. Nuestros vecinos de el norte incluso hicieron una reserva en la que tienen cientos de cámaras para darle seguimiento ya que es un símbolo ecológico al ser el unico jaguar en suelo estadounidense.

Sin embargo lo anterior tiene un componente positivo que es que a la propia autollamada 4 T que ocasionó estos daños ecológicos con la construcción de dicha via férrea, le toca pagar los platos rotos que ellos mismos ocasionaron en este caso, es decir “A CLAUDIA LE TOCA PAGAR LOS ERRORES DE AMLO”. Ya que la obra cuyo cargo tiene el ejército se inició sin estudios de impacto ambiental al más puro estilo de MORENA. La queja se recibió el 2 de octubre y el 1 de noviembre se dio plazo a México para que responda dicha queja en los primeros días de enero de 2025. En este proyecto y como parte de nuestro sistema corrupto de gobierno diseñado por nuestros senadores y diputados PRESENTES, PASADOS Y FUTUROS, el principal beneficiado es un empresa particular que es GRUPO MÉXICO quien además de envenenar nuestro ambiente con sus negocios MINEROS ahora es cómplice del gobierno en este proyecto ECOCIDA.

Al mismo tiempo la controversia iniciada por México y nuestro AMLO contra la importación de MAÍZ TRANSGÉNICO está prácticamente perdida por México y ya recibió los primeros comunicados que lo obligan, basado en argumentos económicos, jurídicos y ambientales, a DAR MARCHA ATRÁS AL SONADO DECRETO QUE IMPIDE LA IMPORTACION DE MÉXICO DE MAÍZ TRANSGÉNICO y que fue utilizada por la 4T de forma descaradamente populista bajo el lema “SIN MAÍZ NO HAY PAÍS”. Siendo que nuestra realidad a pesar de ser desde hace 6,000 años los creadores de la DOMESTICACIÓN DEL MAÍZ en lo que hoy es Tehuacán Puebla, somos deficitarios en la producción del mismo por las estúpidas políticas agrarias de los últimos 100 años y la COMUNIZACIÓN del agro al más puro estilo de la extinta URSS con las consecuencias que ahora estamos viviendo. “SIN IMPORTACIÓN DE MAÍZ, EXISTE HAMBRE EN EL PAÍS” debió haber sido el slogan, esa es la realidad. Mas en este caso nuevamente le toca al gobierno de la Doctora Claudia resolver el enredo que le dejó su admirado maestro AMLO. Veremos cómo sale de esta y más con TRUMP al frente de EE UU y sus políticas proteccionistas.

Creo que para nosotros “PUEBLO SABIO” el efecto de estos dos casos es positivo ya que evidencia totalmente que las desiciones importantes no se toman en PALACIO DE GOBIERNO por nuestros políticos sino en LA CASA BLANCA como ha sido desde 1810 que nos independizamos de España (Que por cierto, siguen sin pedirnos perdón) como lo pidio AMLO quien es nieto de un POLICÍA ESPAÑOL CANTABRO que emigró a Mexico como muchos de nuestros abuelos. O sea que es tan español y mexicano como la mayoría de nosotros.

Observaremos esta parte del Círco Político de ambos lados de la frontera y no debemos de olvidar que el principal contaminador de el planeta es precisamente EE UU y su economía consumista, y estas quejas son solo la utilización de las leyes ambientales para presionar a México, y la última preocupación de EE UU es la ecología. Mas acostumbrémonos a estas presiones y mas en los terrenos ECOLÓGICOS, POLÍTICOS, NARCOTRÁFICO etc; que tiene a muchos de nuestros “ servidores públicos” como ostentosamente se autoproclaman, especialmente de los últimos 4 sexenios de PAN, PRI y ahora Morena sin dormir tranquilos. Veremos qué pasa en enero. ¡¡¡¡¡¡