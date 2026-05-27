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Hay y muchas formas de habitar el presente o de vivir "la realidad". Hay días en los que prevalece la realidad política, el presente inmediato lleno de estímulos y asuntos que resolver o situaciones que solventar, y poco tiempo para tirarse una profunda reflexión reuniendo y analizando el día a día de las decisiones de nuestros gobernantes y la postura de los ciudadanos comunes. Y de hacerlo deviene una cierta desesperanza, una impotencia potenciada que frustra y limita, pero también un coraje que empuja y motiva a buscar soluciones.

Muchas veces me referido al cuento de la rana que nada feliz en una olla llena de agua sin percibir el fuego lento en la que poco a poco se va cocinando hasta perder la vida. Otras veces he tomado las películas de Mar Max como una seria analogía de la barbarie que ya se vive en muchos lugares de nuestro país, en donde las poblaciones están tomadas por el crimen organizado en complicidad con autoridades.

Hoy, después de vistos algunos capítulos de la serie "el cuento de la criada" no dejo de pensar en lo que deviene el poder en manos de mentes malvadas y torcidas.

Cuando López Obrador triunfó en las elecciones -con dinero de campaña de dudosa procedencia- muchas voces locales y extranjeras, advertían del peligro que se corre feria, del riesgo de que el país tomara el rumbo de Venezuela y otras dictaduras, pero la mayoría de los mexicanos, como rana en la olla con agua aún fría, no tomamos en serio dichas alertas. Seis años después vemos en donde estamos y aunque aún nos llamamos Venezuela, hemos perdido instituciones casi en su totalidad y lo único que escuchamos de voz de la presi con A, es la defensa de la soberanía y mucha palabrería que defiende sin sustento legal, intelectual o académico, una serie de argumentos que le doran la píldora aúna mayoría favorecida por las becas del bienestar y que no proyecta más allá del día que corre agradeciendo el pan que puede llevar a la mesa. Justa razón tendrá; pero tales mayorías difícilmente pueden contribuir al crecimiento del país, a la mejora de la educación, a la exigencia por una seguridad social ya casi inexistente o por un estado de derecho, que no es posible percibir a pesar del sermón de soberanía pronunciado duramente desde ese podio que hace de hogar a la señora que ha perdido figura y semblante desde hace varios meses.

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Ahora la amenaza está sobre la anulación de las elecciones, sin perder de vista que el INE tomar algo así como 50 días de vacaciones por el mundial, perdón, dicen que harán Home office para evitar las multitudes que en su ir y venir entorpecen la puntualidad y la certeza de llegar a la oficina de dichos funcionarios ¡quien fuera ellos, no! -suspiró incluido-; decisión del mismo calibre que la fallida intentona de M Delgado de suspender clases también so excusa mundialista, y ahora la "mentada inferencia extranjera...¡por Dios, que son especialistas en curarse en salud!

No discuto que, buscándole, además de las becas o de tener menos pobreza, podamos encontrar que el turno de la segunda vuelta de la 4T tenga sus cosillas buenas, pero en serio que le están dando en la....torre, a México.

Señora y acompañantes: demandamos seguridad antes que cualquier cosa, pero también medicinas suficientes, atención médica, vialidades, empleos, libertad y garantía de derechos humanos entre muchas cosas. Ustedes dijeron que le entraban al toro pero no matarlo y hacerlo carnitas. ¡Hagan su chamba sin olvidar que son empleados de los ciudadanos y no al revés!

Atte: yo

PD: Qué fue eso de atorarse en la carretera ¡27 horas! de un domingo cualquiera sin ningún aviso de las autoridades, sin cobertura mediática, ¡sin presencia de su súper guardia nacional, cero ángeles verdes, cero patrullas y no se diga helicóptero! De verdad que se pasan.

Ojalá alguien de los suyos les platique la realidad, esa que hace que una mujer pase 15 días en el pasillo de una clínica del seguro social porque no hay quirófano para procedimiento de piedras en el riñón. 15 días junto a muertos, moribundos, balaceados, apuñalados, parturientas, todos en el pasillo porque si se iba p" perdí su turno".

Señora, eso es pararte de LA REALIDAD, y no de sus adversarios, sino de gente que ni la sigue en redes ni la hace en el mundo, que lo único que espera es que usted haga su chamba como cualquier mortal.

Ojalá pronto le caiga el 20.