FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Como reconocimiento a su gran trabajo y dedicación, FIGLOSNTE 26 destaca la labor de 60 socios que han concluido su ciclo laboral tras décadas de servicio en el sector educativo.

La ceremonia realizada el día 22 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones del Hotel María Dolores, formó parte de la X Entrega del beneficio por el cumplimiento del tiempo laboral de Jubilación y IX Entrega de beneficio de Retiro del sector educativo, donde asistieron socios con 28 o 30 años de servicio laboral y trabajadores que se retiraron antes de cumplir la edad laboral requerida, recibiendo su estímulo económico en el lugar antes mencionado.

El pago total de este beneficio fue por más de 7.3 MDP, gracias al aporte de todos los socios y su constante compromiso ante el Fideicomiso.

"Sin duda uno de los momentos más valiosos es ver a nuestras compañeras y compañeros culminar una vida de servicios, este respaldo es un reconocimiento a su historia y esfuerzo. Invito a todos los compañeros a formar parte de este noble programa denominado FIGLOSNTE 26.

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Esto es una muestra que FIGLOSNTE 26, a lo largo de su trayectoria y permanencia en el estado de San Luis Potosí continua apoyando a sus socios como un pilar clave para la consolidación del magisterio.